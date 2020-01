« Sauvons les koalas », exhorte Ty Warner, lançant un nouveau Beanie Boo pour aider l'Australie





Tous les bénéfices de Katy Koala seront reversés à une organisation sauvant la faune australienne

OAK BROOK, Illinois, 14 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Ty Warner a créé Katy Koala pour aider la faune australienne menacée. La totalité des profits de la vente originale sera reversée à WIRES.

Ty Warner, le PDG et fondateur de Ty Inc., a déclaré : « Nous formulons l'espoir que ce Beanie Boo spécial sensibilise le monde sur les incendies dévastateurs faisant rage en Australie et contribue à aider toutes les espèces sauvages touchées par cette tragédie. »

À propos de Ty Inc.

Ty Inc. est le plus grand fabricant de peluches au monde. Katy Koala sera distribuée dans le monde entier. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Ty.com

À propos de WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc.)

WIRES est la plus grande organisation de préservation des espèces sauvages en Australie, s'attachant à sauver et à prendre soin des espèces indigènes depuis 1985. Elle a officiellement été créée en tant qu'organisation à but non lucratif en mars 1986, l'objectif étant de remettre en état et de préserver de façon active la faune australienne et de motiver d'autres personnes à suivre son exemple. WIRES compte 28 branches et plus de 2 500 bénévoles, impliqués dans le sauvetage et les soins de la faune en Nouvelle-Galles du Sud et aidant chaque année plusieurs milliers d'animaux malades, orphelins, blessés ou déplacés. Le bureau de sauvetage de WIRES fonctionne 365 jours par an pour que la communauté puisse signaler les animaux locaux en détresse.

