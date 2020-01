Mettre en valeur le patrimoine artistique du Canada





Le gouvernement du Canada appuie une exposition itinérante consacrée au peintre George Paginton

BRAMPTON, ON, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à donner accès à l'important patrimoine artistique du Canada et à en faire la promotion.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 155 940 dollars pour aider le Peel Art Gallery, Museum and Archives (PAMA) à monter l'exposition George Paginton: Painting a Nation.

Cet investissement favorisera la visibilité des oeuvres de George Paginton, qui célèbre la beauté de l'environnement naturel du Canada et s'en inspire.

Cet appui, accordé dans le cadre du Programme d'aide aux musées de Patrimoine canadien, permet à l'exposition d'être présentée au PAMA jusqu'au 9 février 2020, puis de se déplacer à la Galerie d'art Beaverbrook, au Nouveau-Brunswick.

Citations

« Les musées du Canada sont essentiels à la santé de nos communautés et à la croissance de notre économie. En tant que conservateurs de la culture et du patrimoine, ils préservent et présentent nos histoires. L'accès aux oeuvres d'artistes comme George Paginton contribue à resserrer les liens au sein de nos communautés et à faire mieux connaître les histoires que nous avons en partage. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis ravie que notre gouvernement appuie les efforts du Peel Art Gallery, Museum and Archives pour présenter les oeuvres de George Paginton. Ce projet permettra aux Canadiens de découvrir un artiste emblématique et de mieux apprécier notre important patrimoine artistique ».

- Sonia Sidhu, députée de Brampton-Sud

« L'exposition George Paginton: Painting a Nation comble des lacunes dans l'histoire de l'art canadien et met en vedette un peintre-paysagiste que l'on redécouvre et qui a su immortaliser la beauté du Canada par la peinture en plein air. Soutenue par le Programme d'aide aux musées, l'exposition marque l'introduction de son oeuvre, qui s'étend sur plus de 70 ans. L'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'art canadien est palpitante. George Paginton a poursuivi en privé sa passion d'immortaliser l'essence des paysages canadiens avec un sens du devoir ».

- Sharona Adamowicz-Clements, co-conservatrice, Peel Art Gallery, Museum and Archives

Les faits en bref

Le programme d'aide aux musées (PAM) appuie les établissements et les travailleurs du patrimoine dans le but de préserver et de présenter des collections patrimoniales. Il favorise la préservation du patrimoine culturel autochtone et facilite l'accès aux collections patrimoniales pour tous les Canadiens. Il favorise également l'essor des connaissances, des compétences et des pratiques professionnelles liées aux fonctions muséales clés.

Le volet Accès au patrimoine du PAM offre un financement aux organismes patrimoniaux pour monter des expositions itinérantes au Canada.

Le Peel Art Gallery, Museum and Archives a pour mandat de partager l'histoire de la région de Peel en offrant des occasions d'exploration artistique et de discussion. Il propose un éventail d'expositions contemporaines et historiques, de publications et de projets en ligne.

George Paginton, un confrère des membres du Groupe des Sept, a documenté les merveilles d'un bout à l'autre du pays. Artiste prolifique, mais très privé, George Paginton a créé plus de 1 500 peintures à l'huile, dont la majorité n'a jamais été exposée ou vendue. L'exposition et la publication connexe examineront ses oeuvres dans le contexte de son époque et sa contribution à l'art canadien.

