Le Camp des recrues RBC amorce sa cinquième année alors que le Canada se prépare pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo





Trois organismes nationaux de sport de plus participeront à la recherche de nouveaux athlètes d'Équipe Canada

TORONTO, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Alors que les athlètes olympiques canadiens se préparent pour les Jeux de Tokyo, le Camp des recrues RBC sillonnera de nouveau le pays à la recherche des prochains espoirs olympiques.

Amorçant sa cinquième année, ce programme national vise à découvrir de prochains athlètes olympiques auxquels RBC offrira un soutien financier. Depuis sa création en 2016, le programme a permis de mettre à l'épreuve le talent de quelque 8 000 athlètes à l'occasion de plus de 100 événements gratuits partout au Canada. Lors de chaque événement, les participants passent, devant des représentants d'organismes nationaux de sport, des tests de performance visant à mesurer leur vitesse, leur force, leur puissance et leur endurance.

En 2020, le Camp des recrues RBC offrira sur des campus universitaires de huit provinces des événements qui se concluront par une finale nationale. Celle-ci sera tenue à Winnipeg, au Manitoba, afin de souligner le 150e anniversaire de la province. À cette deuxième finale nationale à ce jour, les 100 athlètes qui auront démontré le plus grand potentiel s'affronteront pour obtenir du financement et une place au sein de l'équipe d'un des neuf organismes de sport partenaires. Jusqu'à 30 athlètes d'élite seront sélectionnés pour faire partie du programme Futurs Athlètes Olympiques RBC, au titre duquel ils obtiendront du financement, du mentorat et d'autres ressources en vue de poursuivre leur rêve olympique.

En 2020, le Camp des recrues RBC comptera parmi ses partenaires Saut à ski Canada, Ski combiné nordique Canada et Boxe Canada. Ces organismes se joignent ainsi à Freestyle Canada, Patinage de vitesse Canada, Cyclisme Canada, Rowing Canada Aviron, Rugby Canada et Canoe Kayak Canada. Tous ces organismes ont pour but le perfectionnement des nouveaux talents.

Plusieurs des athlètes qui ont été découverts par le Camp des recrues RBC et qui ont bénéficié du soutien du programme Futurs Athlètes Olympiques RBC comptent parmi les aspirants au podium des Jeux de 2020 à Tokyo, notamment Kelsey Mitchell, pistarde ayant établi un record mondial, qui faisait partie d'une équipe de soccer universitaire lorsqu'elle a été découverte à un événement du Camp des recrues RBC en 2017.

Le Camp des recrues RBC a été mis sur pied en partenariat avec le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne, CBC/Radio-Canada Sports et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada. À titre de plus ancienne société partenaire d'Équipe Canada, RBC participe au développement du mouvement olympique depuis 1947.

En bref :

Le Camp des recrues RBC est gratuit et ouvert aux athlètes canadiens de 14 à 25 ans.

Cette année, le Camp des recrues RBC tiendra des événements dans huit provinces. Ceux-ci se concluront par une finale nationale à Winnipeg , au Manitoba , le 30 mai.

Depuis 2016, le Camp des recrues RBC a évalué quelque 8 000 jeunes athlètes d'élite à l'occasion de plus de 100 événements gratuits partout au pays, et repéré 800 athlètes au potentiel élevé. Plus de 1,7 million de dollars de financement ont été versés à 117 Futurs Athlètes Olympiques RBC pour contribuer à la réalisation de leur rêve olympique.

Les organismes nationaux de sport participants en 2020 sont Saut à ski Canada , Ski combiné nordique Canada , Boxe Canada, Freestyle Canada, Patinage de vitesse Canada , Cyclisme Canada, Rowing Canada Aviron, Rugby Canada et Canoe Kayak Canada.

Parmi les espoirs aux Jeux de 2020 à Tokyo qui ont été découverts grâce au Camp des recrues RBC et qui ont obtenu un financement au titre du programme Futurs Athlètes Olympiques RBC se trouvent Kelsey Mitchell (cyclisme), Pierce Lepage (athlétisme), Avalon Wasteneys (aviron) et Alanna Bray-Lougheed (canoë-kayak).

Citations :

« C'est avec une grande fierté que RBC appuie les athlètes olympiques canadiens à chaque étape de leur carrière. Le Camp des recrues RBC donne aux nouveaux talents la possibilité de devenir des médaillés olympiques, et nous en verrons les résultats concrets lors des Jeux de 2020. Nous nous ferons un plaisir de poursuivre, cette année encore, notre collaboration avec le Comité olympique canadien, le Réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada et CBC/Radio-Canada Sports afin de libérer le potentiel des prochains athlètes olympiques canadiens. »

- Mary DePaoli, vice-présidente directrice et chef du marketing, RBC

« La cinquième année du Camp des recrues RBC représente une étape importante pour ce programme. C'est l'année lors de laquelle les athlètes qui y ont été sélectionnés pourront réaliser leur rêve olympique. J'encourage tous les participants au Camp cette année à donner leur maximum lors des épreuves, car elles leur donneront l'occasion de représenter Équipe Canada à la plus grande compétition sportive au monde. »

- Eric Myles, directeur exécutif, Sport, Comité olympique canadien



« CBC Sports est fière de collaborer à ce projet hors du commun, qui lui permet d'entrer en contact avec de formidables jeunes Canadiens. C'est avec grand plaisir que nous soulignerons, aux Jeux de Tokyo, les performances des athlètes qui ont été sélectionnés dans le cadre du Camp des recrues RBC, et que nous continuerons de suivre, au moyen de nos plateformes numériques et par la diffusion hebdomadaire de l'émission Road to the Olympic Games, le parcours des prochains espoirs du Camp des recrues alors qu'ils tentent de réaliser, eux aussi, leur rêve olympique. »

- Chris Wilson, directeur général, Sports et Jeux olympiques, CBC

« L'aspect le plus emballant du Camp des recrues RBC est de voir des athlètes émerger sur la scène nationale et internationale dans des sports que certains d'entre eux n'auraient pas envisagés autrement. Des athlètes comme Kelsey Mitchell (cyclisme), Gabby Smith et Avalon Wasteneys (aviron) et Marion Thénault (ski acrobatique) nous montrent de brillante façon que ce programme peut offrir aux athlètes de nouvelles occasions emballantes d'exceller dans le sport d'élite. Ce programme a sans contredit renforcé la collaboration entre les neuf organismes nationaux de sport partenaires et le Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada, rendant ainsi le système de sport canadien beaucoup plus harmonieux. »

- Kurt Innes, responsable technique national, Réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada

« Saut à Ski Canada et Ski combiné nordique Canada sont ravis de faire partie du Camp des recrues RBC, un élément essentiel du repérage d'athlètes de haut niveau pour nos sports. Nos athlètes disposent de nombreuses occasions d'obtenir une place dans l'équipe nationale, de prendre part à des épreuves de qualification pour les Jeux olympiques, et de participer aux Jeux. »

- Todd Stretch, président, Saut à Ski Canada et Ski combiné nordique Canada

Vous trouverez des renseignements sur les épreuves locales du Camp des recrues RBC, notamment en ce qui concerne l'inscription, sur le site CampdesrecruesRBC.ca.

