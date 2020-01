Projection du documentaire BLEED OUT et table ronde





Patient Safety Movement Foundation :

ÉVÉNEMENT : Suite à une arthroplastie partielle de la hanche de routine qui plonge sa mère dans le coma avec des lésions cérébrales permanentes, le journal vidéo d'un fils laisse place à une enquête citoyenne des soins de santé américains. Tourné sur une période de 10 ans à l'aide de séquences d'archive, de scènes vérité, de caméras espions, de témoignages en salle d'audience et d'entretiens avec la famille et des experts, BLEED OUT va au coeur des défaillances du système de santé. OBJECTIF : De nombreux Américains ne sont pas conscients du fait que les erreurs médicales évitables en milieu hospitalier constituent la troisième cause de décès aux Etats-Unis, derrière seulement le cancer et les maladies cardiaques. Faire la lumière sur la question peut permettre aux patients de contrôler leur expérience en milieu hospitalier et, plus important encore, sauver leurs vies. Cet évènement rassemble des membres du Congrès, le personnel du Congrès et autres parties prenantes pour les informer des erreurs médicales évitables dans les hôpitaux et souligner l'importance du rôle du Congrès dans l'amélioration de la sécurité des patients. DATE : 27 janvier 2020 17 h - 19 h, heure normale de l'est LIEU : U.S. Capitol Visitor Center First Street Northeast Washington, DC 20515 PARTICIPANTS : Conférenciers vedettes : David B. Mayer, MD, président-directeur général de la Patient Safety Movement Foundation et directeur exécutif du MedStar Institute for Quality and Safety Steve Burrows, écrivain et réalisateur, BLEED OUT Leah Binder, président-directeur général du Leapfrog Group Jack Gentry, survivant d'un préjudice médical Inscription : http://bit.ly/2Tr9lo5

À propos de la Patient Safety Movement Foundation

Chaque année, plus de 200 000 personnes meurent inutilement dans les hôpitaux américains. Dans le monde, 4,8 millions de vies sont perdues de la même manière. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) est une organisation mondiale à but non lucratif qui propose des outils gratuits pour aider à réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables dus à des erreurs hospitalières. La Patient Safety Movement Foundation a été créée grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables. L'amélioration de la sécurité des patients demandera la collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, les prestataires de soins de santé, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La PSMF organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, qui rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l'ordre établi. Nos Solutions réalisables en faveur de la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) permettent de mettre en place des processus fondés sur des preuves, pour aider les hôpitaux à éliminer les erreurs. Notre engagement en faveur de la transparence des données (Open Data Pledge) encourage les entreprises spécialisées dans les technologies de la santé à partager les données pour lesquelles leurs produits sont achetés. Visitez patientsafetymovement.org.

À propos du Leapfrog Group

Fondé en 2000 par de grandes employeurs et d'autres acheteurs, le Leapfrog Group est une organisation nationale à but non lucratif en faveur de mesures fondamentales envers l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de santé américains.

Le Leapfrog Group, notamment son conseil d'administration et ses membres, se passionnent pour BLEED OUT et ses messages cruciaux sur les graves problèmes qui existent au sein de notre système national de soins de santé en termes de sécurité des patients.

