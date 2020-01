ProctorU et Yardstick Stratégies en évaluation fusionnent pour fonder Meazure Learning, créant le réseau et la plateforme d'évaluation les plus sécurisés au monde





Meazure Learning mobilise plus de 30 M USD en capitaux de croissance en raison de la fusion, ce qui lui permet d'investir davantage en technologie et dans ses services

BIRMINGHAM, Alabama et OTTAWA, Ontario, 14 janvier 2020 /CNW/ - ProctorU, la plus grande entreprise au monde en gestion de la sécurité et de l'identification pour les examens en ligne, et Yardstick Stratégies en évaluation, leader en psychométrie et en administration d'examens sur ordinateur pour les organisations d'évaluation de professionnels, ont annoncé aujourd'hui la mise en vigueur d'une entente de fusion entre les deux entreprises qui crée une nouvelle société mère, Meazure Learning. Cette fusion positionne ProctorU et Yardstick pour une croissance rapide sur les marchés de l'évaluation de professionnels et de l'évaluation en enseignement supérieur tout en s'appuyant sur l'approche de pointe de ProctorU en matière de gestion de la sécurité et de l'identification.

«?ProctorU et Yardstick ont déjà prouvé qu'ils dominent leur marché respectif, et maintenant, grâce à l'intégration des offres et forces uniques de ces deux entreprises, nous sommes prêts à vraiment transformer ces marchés, indique Scott McFarland, nommé directeur général de la nouvelle entité Meazure Learning et toujours DG de ProctorU.?»

En raison de la fusion, Meazure Learning a mobilisé plus de 30 millions de dollars américains en capitaux de croissance grâce à Eastside Partners, ce qui permettra à ProctorU et à Yardstick d'investir davantage en technologie et dans leurs services. Par le passé, les centres d'examen physiques étaient l'unique méthode d'administration pour les évaluations professionnelles à enjeux élevés, toutefois l'utilisation à la fois de modèles d'évaluation à distance et d'administration hybride liés à l'intelligence artificielle (IA) et l'administration sur ordinateur peuvent accroître la sécurité des examens et offrir plus de commodités aux candidats.

Yardstick et ProctorU continueront de faire affaire sous leur marque respective. Au sein de Meazure Learning, Yardstick servira à titre de leader du marché de l'évaluation de professionnels, tandis que ProctorU continuera de démontrer son leadership dans le domaine de l'évaluation en enseignement supérieur. L'équipe de gestion et le siège social de Yardstick demeurent au Canada. Une croissance est prévue dans ses bureaux d'Ottawa, de Toronto et d'Edmonton. ProctorU garde les mêmes emplacements pour son siège, à Birmingham, Alabama, et ses bureaux aux États-Unis.

Au cours des dernières années, ProctorU et Yardstick ont constaté un accroissement de la demande pour des solutions d'évaluation en ligne dans le domaine de l'évaluation de professionnels et de l'accréditation - un marché évalué à 3 milliards de dollars - et les deux entreprises reconnaissent le fort potentiel de croissance de ce domaine. Le marché de l'évaluation de professionnels en ligne à de bonnes chances de croître rapidement au cours des prochaines 5 à 10 années, tandis que les leaders en l'évaluation de professionnels et en accréditation continueront de tirer profit de la surveillance d'examen à distance, qui offre davantage de flexibilité aux candidats en plus d'accroître la sécurité et l'intégrité des évaluations en comparaison aux modèles traditionnels.

Par cette fusion, Meazure Learning est maintenant équipée pour offrir une solution complète d'évaluation en ligne du début à la fin. Une solution qui incorpore des services de psychométrie, d'élaboration d'examens, d'administration d'examens, de surveillance sécurisée, de production de rapports et bien plus. Le tout parfaitement conçu pour répondre aux demandes du marché. La suite complète de solutions de pointe personnalisables de l'entreprise permet aux candidats de passer leur examen pratiquement partout et en tout temps, tout en assurant le plus haut degré de sécurité pour l'évaluation. En tant que premier fournisseur de solution complète en évaluation qui offre un modèle d'administration en ligne sécurisée soutenue par la plateforme sécurisée utilisant l'IA de ProctorU, en plus d'un réseau de centres d'examen physiques de Yardstick, Meazure Learning est dans une position idéale et unique pour répondre à l'évolution de la demande dans ce marché à croissance rapide.

«?En ajoutant la technologie et la suite de solutions de surveillance sécurisée de ProctorU à la plateforme de Yardstick, nous pouvons maintenant offrir un mécanisme de sécurité accrue pour l'administration en centres d'examen physiques, en plus d'offrir une amélioration du service et de la sécurité aux clients désirant ou utilisant l'administration à distance, indique Isabelle Gonthier, Présidente de Yardstick et leader de l'unité d'affaire d'évaluation de professionnels de Meazure Learning. Parallèlement, la capacité et les succès de ProctorU dans le domaine de l'évaluation en enseignement supérieur sont inégalés. La fusion permet à nos deux entreprises de se concentrer sur nos marchés respectifs, chacune avec nos marques et équipes dévouées pour veiller à rester à l'avant-plan de l'évaluation de professionnels et de l'évaluation en enseignement supérieur.?»

Le lancement réussi de Live+ par ProctorU, la première plateforme de surveillance d'examen utilisant l'IA de l'industrie, a haussé la barre en 2018 dans le domaine de l'évaluation à distance. Des modèles de sécurité appuyée sur l'IA seront utilisés pour les deux marchés afin de veiller à offrir le plus haut degré de sécurité à nos clients en évaluation à enjeux élevés de professionnels et nos clients en enseignement supérieur.

«?Des clients comme Google, CompTIA, Chartered Accountants of Ireland et de nombreux autres ont parié beaucoup sur le futur de l'apprentissage et se sont mis en partenariat avec ProctorU pour les aider à atteindre leurs buts, indique Benjamin Cobb, Président de Meazure Learning. Parallèlement, les clients de Yardstick ont bénéficié des services de Yardstick en psychométrie et en élaboration d'examens pour développer et administrer des examens à enjeux élevés grâce à des technologies flexibles et sécurisées comme Measure, Redpen et Itematic. Nous sommes excités d'offrir ensemble une plateforme d'évaluation complète et inégalée, qui permet d'élaborer et d'administrer des examens, en plus d'offrir le plus haut degré d'intégrité en évaluation. Ce regroupement de gens et de technologies nous permet d'offrir de nouvelles et meilleures solutions sur le marché mondial.?»

À propos de Meazure Learning

Meazure Learning est une entreprise qui offre des solutions complètes en évaluation pour les étudiants en enseignement supérieur, les professionnels et les apprenants permanents. Cette société résulte de la fusion entre ProctorU - le plus grand fournisseur mondial de solutions de gestion de la sécurité et de l'identification appuyée sur l'IA pour les évaluations en ligne - et Yardstick Stratégies en évaluation - leader en psychométrie et en administration d'examens sur ordinateur pour les organisations d'évaluation de professionnels. Meazure Learning dessert le marché de l'enseignement supérieur via la marque ProctorU et le marché de l'évaluation de professionnels, via la marque Yardstick. En tant que premier fournisseur de solutions en évaluation, Meazure Learning transforme le milieu de l'évaluation. Pour davantage d'information, veuillez visiter meazurelearning.com, proctoru.com, et https://yas.getyardstick.com/ .

