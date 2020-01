L'université de Mondragón en Espagne embrasse l'éducation du futur avec le Wi-Fi 6 de Huawei





MONDRAGÓN, Espagne, 14 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Huawei et la WBA ont récemment annoncé qu'une série de tests de vérification du Wi-Fi 6 sera réalisée à l'université de Mondragón afin d'explorer différents scénarios d'utilisation dans l'enseignement supérieur et de poser des fondations solides en vue d'une éducation immersive.

Fondée en 1997, l'université de Mondragón est une université coopérative privée sans but lucratif, dans la région basque de l'Espagne ; elle se classe huitième meilleure université du pays selon le CYD Ranking (classement de la Fondation CYD concernant toutes les universités d'Espagne). L'université fait partie de la Mondragón Corporation, dixième plus grande entreprise en Espagne pour ce qui est du coefficient de rotation de l'actif ; c'est le plus important groupe de sociétés du Pays basque et il intervient sur cinq continents.

L'université de Mondragón assure un enseignement unique et un modèle d'innovation conçu pour répondre aux besoins pédagogiques et sociaux d'une ère nouvelle en offrant une éducation polyvalente avec génération et transfert de connaissances contribuant à renforcer une plus grande transformation sociale. Avec l'adoption d'un modèle véritablement centré sur l'étudiant et redéfinissant comment les étudiants et les enseignants interagissent, les professeurs deviennent des moniteurs et s'apparentent plutôt à des pairs, ce qui permet de rompre avec le modèle traditionnel.

Les étudiants apprennent en perfectionnant le leadership, le travail en équipe, la communication, la résolution de problèmes, la prise de décision et d'autres aptitudes pratiques du monde réel, de préférence à un apprentissage limité de compétences simplement académiques.

Les réseaux traditionnels freinent les méthodes émergentes d'enseignement

Les salles de classe traditionnelles sont aujourd'hui perturbées par de nouvelles méthodes d'enseignement. En effet, diverses méthodes d'enseignement immersif ? comme la diffusion en continu et en direct en ligne et la réalité virtuelle (RV) ? deviennent de plus en plus communes et bouleversent la dynamique de la salle de cours.

L'adoption de tels changements fait partie intégrante de la philosophie de l'université de Mondragón et la mise en place d'un accès fiable et stable au Wi-Fi ? n'importe quand, n'importe où ? pour une diversité d'applications est l'une des plus importantes priorités de l'université. Il se trouvait toutefois un certain nombre d'obstacles à surmonter avant que ceci ne puisse se produire, notamment de sérieux problèmes d'itinérance de réseau dans les zones d'enseignement, des déconnexions fréquentes et irrécupérables dans les classes et les couloirs, une couverture inégale du signal dans les zones résidentielles et des vitesses instables d'accès au réseau. Tout ceci dévalorisait l'expérience de l'utilisateur.

Avec des étudiants et des enseignants endurant un mauvais accès au réseau, l'université a décidé de s'attaquer directement à ces points douloureux et a cherché comment moderniser le réseau sans-fil.

Vérifié par des essais aux points de service, le Huawei Wi-Fi 6 procure une expérience utilisateur exceptionnelle

Après avoir pris connaissance auprès de l'équipe des technologies de l'information (TI) de l'université des objectifs et problèmes spécifiques sur le réseau, Huawei a collaboré avec ses partenaires locaux pour mettre en place un environnement d'essais dans le but de fournir une expérience sans heurts du Wi-Fi pour étudiants et enseignants : ce processus a demandé seulement une journée et demie.

Se caractérisant par des antennes intelligentes, les AP5760-10 de Huawei ont été installés dans les couloirs où les signaux du sans-fil se déplacent avec les usagers en procurant des signaux de gain intelligents pour les zones de couverture irrégulière. Dans le même temps, des AP7060DN ? points d'accès (PA) en mesure de prendre en charge un nombre élevé d'utilisateurs simultanés ? ont été déployés dans les salles de cours. Pour les dortoirs, une solution agile de répartition du Wi-Fi a été employée : une unité de ressource (UR) mise en place dans chaque dortoir afin d'étendre le signal sans-fil à chaque recoin et permettre aux étudiants de bénéficier d'une expérience réseau de haute qualité.

La période d'essai a duré un mois et a permis de générer une quantité significative de données pour l'équipe des TI de l'université. Elle a effectivement au cours des essais pu se rendre compte aux premières loges de la supériorité des performances des PA de Huawei, surtout quand il y avait un grand nombre d'utilisateurs en même temps. Un sondage a également été effectué pour vérifier un peu plus les performances du Wi-Fi 6 de Huawei et pratiquement tous les enseignants ont donné une note élevée à leur expérience du nouveau réseau, ce qui prouve une amélioration manifeste par rapport au réseau Meraki d'origine. D'après le retour d'information, il n'y avait plus de déconnexions d'itinérance et les vitesses d'accès au réseau étaient rapides et stables.

Une éducation centrée sur l'étudiant : de nouvelles façons de cultiver les talents

Le modèle d'éducation unique de l'université de Mondragón fournit au bout des doigts des étudiants une éducation de haute qualité en faisant la promotion de compétences et de valeurs pour le monde réel. En outre, comme l'université fait partie du Mondragón Group, conglomérat de 257 sociétés, elle peut offrir aux étudiants une expérience concrète et en personne d'un environnement de travail, beaucoup d'étudiants ayant d'ailleurs la chance de participer directement à un projet d'entreprise. De retour en salle de cours, un vaste éventail d'applications épouse l'enseignement multimédiatisé ainsi que la communication et l'interaction en ligne. Dans un tel environnement, un réseau traditionnel représente alors un véritable goulet d'étranglement pour l'innovation dans l'éducation.

L'AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei est spécifiquement conçu pour répondre aux demandes croissantes de données à l'ère de l'intelligence, et il est capable de se charger des exigences d'applications pour l'enseignement, en haute densité et de plus en plus diversifiées de l'université du 21e siècle. La formation du talent numérique n'est désormais plus soumise aux contraintes d'un réseau aux performances modestes avec faible bande passante et latence importante : les étudiants sont en mesure d'apprécier une expérience d'apprentissage diversifiée et personnelle.

Repousser encore plus loin les frontières avec la mise à l'essai du Wi-Fi 6

À l'occasion du récent Wireless Global Congress (Congrès mondial du sans-fil) ? organisé par la Wireless Broadband Alliance (WBA, Alliance du sans-fil à large bande) ? Huawei et la WBA ont annoncé qu'elles allaient lancer de façon conjointe un programme pilote d'innovations dans les établissements secondaires et les universités afin de tester des applications reposant sur le Wi-Fi 6. Au départ, une série d'essais de vérification du Wi-Fi 6 sera réalisée à l'université de Mondragón en vue d'explorer les divers scénarios d'utilisation dans l'enseignement supérieur et de poser des bases solides pour un enseignement immersif.

L'AirEngine Wi-Fi 6 de Huawei a été largement déployé autour du monde. Huawei reste engagée dans la promotion du développement du secteur du Wi-Fi 6 et continuera à travailler en relation étroite avec ses partenaires afin de fournir une connectivité ubiquiste et une intelligence omniprésente dans les collèges, les universités, les organisations des pouvoirs publics et les entreprises ? aidant ainsi le grand public à réaliser les vastes avantages de la transformation numérique.

