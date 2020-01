Morrow Sodali renforce son équipe de services obligataires en y adjoignant des experts du secteur





Morrow Sodali a annoncé aujourd'hui que quatre experts des marchés de capitaux d'emprunt Damian Watkin, Damir Had?iosmanovi?, Ken Abela et Tina Siu, ont rejoint la Société dans le cadre d'une stratégie globale de renforcement de son offre de services obligataires.

La nouvelle équipe, dont les membres totalisent à eux quatre une expérience combinée de plus de 50 ans dans plus de 800 types de transactions obligataires, quitte le cabinet D.F. King pour rejoindre Morrow Sodali. Basés à Londres et à Hong Kong, les nouveaux venus renforceront la présence mondiale de la Société dans le secteur des obligations. Les quatre experts travailleront en concertation avec la spécialiste maison Pia Gowland, qui supervisera désormais les activités obligataires de Morrow Sodali dans les Amériques.

Damian Watkin, qui rejoint Morrow Sodali en tant que directeur senior du bureau londonien de la Société, apporte ses 20 années d'expérience du secteur des marchés de capitaux, acquise auprès d'établissements financiers internationaux, d'émetteurs de dette souveraine et d'entreprises; c'est un grand spécialiste des opérations de gestion du passif et de restructuration de la dette, ainsi que de la recherche de la propriété dans les structures de participation des entreprises. Dans le cadre de ses précédentes fonctions chez D.F. King, M. Watkin a créé et dirigé l'activité obligataire du cabinet hors États-Unis; en collaboration avec un large éventail d'émetteurs d'obligations et leurs conseillers, il a participé à certaines des transactions les plus importantes ou les plus prestigieuses de ces dernières années.

«Nous sommes ravis de rejoindre l'équipe orientée entreprises et clients de Morrow Sodali et de pouvoir offrir aux émetteurs d'obligations et à leurs conseillers un service sans faille depuis une plate-forme d'exécution réellement mondiale et soutenue par la technologie, a déclaré M. Watkin. Grâce à ses professionnels expérimentés de l'exécution basés en Asie, en Europe et dans les Amériques, l'empreinte de Morrow Sodali est désormais mondiale.»

Damir Had?iosmanovi?, qui rejoint également Londres en qualité de directeur, travaille depuis près de 20 ans avec des émetteurs privés et souverains, les aidant à exécuter diverses opérations de gestion du passif et d'identification des détenteurs d'obligations, ainsi que des restructurations et des plans d'aménagement de dette.

Ken Abela, qui entre chez Morrow Sodali en tant que directeur, apporte près de 20 années d'expérience, dont 17 passées en Asie; il est spécialisé dans l'assistance aux émetteurs privés et souverains pour l'exécution des opérations de gestion du passif et de restructuration de la dette. Basé à Hong Kong, M. Abela sera chargé de renforcer l'offre de services obligataires de la Société sur les marchés de la région Asie-Pacifique.

«Nous sommes impatients de développer les services obligataires de Morrow Sodali en Asie, en offrant aux émetteurs d'obligations et à leurs conseillers dans la région un point de contact local hautement expérimenté en matière de transactions et à même de fournir des conseils aux opérateurs dans leur propre fuseau horaire», a déclaré M. Abela.

Tina Siu, qui rejoint M. Abela à Hong Kong, a participé aux activités obligataires de D.F. King qui étaient dirigées par M. Abela; elle possède une solide expérience du soutien aux émetteurs d'obligations dans l'exécution des opérations de gestion du passif sur les marchés asiatiques. Avant D.F. King, Mme Siu a travaillé pour des établissements financiers où elle était chargée de la recherche sur le marché des obligations ainsi que de la réalisation d'analyses financières pour les entreprises clientes.

Giulio Pediconi, directeur mondial de Morrow Sodali, a déclaré: «Nous sommes très heureux d'accueillir au sein de la famille Morrow Sodali une équipe aussi prestigieuse. En cette période d'expansion mondiale des marchés des obligations d'entreprise, l'expertise combinée de nos plates-formes spécialisées de New York, Londres et Hong Kong nous permettra d'étendre nos services et d'offrir à nos clients une couverture véritablement mondiale sur ce marché clé.»

À propos de Morrow Sodali

Morrow Sodali est l'un des principaux fournisseurs de conseils stratégiques et de services en matière d'actions et d'obligations aux entreprises et aux clients souverains du monde entier. La Société offre également aux conseils d'administration et aux dirigeants des conseils et des services stratégiques concernant la gouvernance d'entreprise, la communication et l'engagement des actionnaires et des obligataires, des informations sur les marchés de capitaux, la sollicitation de procurations, l'activisme actionnarial, les fusions et acquisitions et les opérations liées à la dette.

Avec des sièges à New York et à Londres, ainsi que des bureaux et des partenaires dans les principaux marchés de capitaux, Morrow Sodali répond aux besoins de plus de 700 entreprises clientes dans 40 pays, dont bon nombre des plus grandes multinationales au monde. En plus de sociétés cotées ou privées, le cabinet compte parmi ses clients des fonds communs, des FNB, des places boursières et des associations de membres.

Pour plus d'informations sur Morrow Sodali, visiter le site: www.morrowsodali.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 06:05 et diffusé par :