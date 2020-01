Enevate commercialise une nouvelle technologie de batterie à faible coût offrant une charge extrêmement rapide et une autonomie élevée pour les véhicules électriques





Enevate, un pionnier de la technologie avancée de batteries au lithium-ion (Li-ion) à dominante silicium capables de charges extrêmement rapides pour les véhicules électriques (VE), a annoncé sa nouvelle technologie de 4e génération optimisée pour la commercialisation et la fabrication à hauts volumes, à l'échelle d'une « gigafactory ». Enevate propose, aux équipementiers automobiles et aux fabricants de batteries pour VE, une solution à un problème difficile : offrir une charge extrêmement rapide avec une densité d'énergie élevée et un coût de matériaux inférieur à celui des batteries Li-ion conventionnelles, tout en restant compatible avec les procédés de fabrication de batteries existantes.

La nouvelle technologie XFC-Energytm permet de charger 75 % de la capacité d'un élément de 800Wh/L en 5 minutes. Les éléments de grand format Li-ion utilisées à l'heure actuelle dans les VE ont une densité de 500 à 600Wh/L et leur charge prend généralement plus d'une heure.

« L'adoption en masse des véhicules électriques par les consommateurs et les propriétaires de flottes dépendra dans une large mesure de la technologie de batterie avancée qui supprimera les barrières actuelles à l'entrée sur le marché, telles que les temps de charge élevés et l'autonomie limitée », a déclaré Christian Noske, président d'Alliance Ventures (Renault-Nissan-Mitsubishi). « Enevate est un catalyseur clé pour des véhicules électriques abordables, faciles et rapides à charger, et non polluants. »

Dr John Goodenough, un des laureats du prix Nobel de chimie 2019 pour ses travaux révolutionnaires dans le développement des batteries lithium-ion et membre du conseil consultatif d'Enevate depuis 2010, a ajouté : « Je salue l'équipe d'Enevate qui a su franchir ce jalon important dans la réalisation de sa mission, qui est de développer et de commercialiser des technologies de batterie innovantes qui permettront d'accélérer l'électrification des moyens de transport. »

La technologie XFC-Energy de 4e génération d'Enevate va représenter un changement radical pour l'industrie des véhicules électriques, offrant un moyen de produire à faible coût et en grande série des batteries à charge extrêmement rapide. En utilisant son infrastructure de fabrication existante avec un investissement minimal, ce qui constitue un des objectifs majeurs de son développement, Enevate collabore actuellement avec plusieurs constructeurs automobiles et fabricants de batteries pour commercialiser sa technologie dans les modèles VE 2024-2025.

La technologie de 4e génération d'Enevate est le résultat de plus de 74 millions d'heures de tests réalisées par les chercheurs d'Enevate, d'un million de mètres d'électrodes produit par la ligne pilote de l'entreprise, et des 2 milliards de données de test.

Dr Benjamin Park, fondateur et directeur technique d'Enevate, a fait remarquer que la technologie XFC-Energy d'Enevate a été conçue pour les accumulateurs de VE pouch, prismatiques et cylindriques de grand format, en utilisant son anode en silicium pur associée à des cathodes riches en nickel telles que NCA, NCM et NCMA.

« La technologie de charge extrêmement rapide d'Enevate permet d'envisager un avenir où les stations-service deviendront des stations de recharge pour véhicules électriques - ce qui constituera un avantage tant pour les consommateurs que pour l'environnement au fur et à mesure que les véhicules électriques remplaceront ceux à essence », a déclaré Dr Park. « La technologie d'Enevate va contribuer à combler l'écart d'accessibilité entre les véhicules électriques et les voitures à essence d'aujourd'hui. »

Dr Park discutera de la technologie d'Enevate le 15 janvier lors de la conférence « Advanced Automotive Battery » qui se tiendra à Wiesbaden, en Allemagne, dans le cadre d'une présentation intitulée « Charging Ahead: Commercializing Fast-Charge Si-Dominant Li-ion Cells for EVs ».

Détails techniques de la technologie XFC-Energy

Technologie Li-ion pour les accumulateurs pour VE pouch, prismatiques et cylindriques de grand format pouvant être utilisée dans divers modules et architectures de batterie. Densité d'énergie atteignant 800 Wh/L et 340 Wh/kg dans les accumulateurs pour VE de grand format.

Technologie d'anode à dominante silicium pur compatible avec une épaisseur de 10 à 60 µm et 1000 à 2000 mAh/g, pouvant être associée aux technologies de cathodes NCA, NCM811, NCMA, à faible teneur en cobalt ou à d'autres technologies avancées.

Processus de fabrication d'électrode continue développé pour produire plus de 80 mètres par minute d'électrodes, et plus de 10 GWh par ligne de production d'électrodes, avec des rouleaux d'anode en silicium pur de plus de 1 mètre de large et plus de 5 kilomètres de longueur, le tout pour une production en large volume (gigafactory), entre autres caractéristiques.

Coût des matériaux d'électrode inférieur à ceux d'une électrode graphite artificiel conventionnelle (en dollar par kWh).

Amélioration des performances, avec une charge à 75 % de la capacité de la batterie en 5 minutes, une durée de vie de plus de 1000 cycles de type conduite VE, lorsqu'associée à une cathode à haute teneur en nickel, le tout fonctionnant à des températures pouvant atteindre moins de -20° C.

Résultat : Charge extrêmement rapide de cinq minutes, haute densité d'énergie, fonctionnement à basse température, faible coût et sécurité améliorée.

À PROPOS D'ENEVATE (www.enevate.com)

Enevate développe et propose sous licence une technologie avancée de batteries Li-ion à dominante silicium pour le marché des véhicules électriques (VE). La vision de la société est d'arriver à ce que l'on puisse recharger les véhicules électriques aussi vite que l'on fait le plein des voitures à essence et ainsi d'accélérer l'adoption en masse des VE. Avec un portefeuille de plus de 200 brevets délivrés et en cours, les travaux novateurs d'Enevate sur les anodes et les accumulateurs à dominante silicium ont permis à la société de mettre au point une technologie de batterie offrant une charge extrêmement rapide de cinq minutes avec une densité d'énergie élevée, un bon fonctionnement à basse température pour les climats froids, un faible coût et des avantages en termes de sécurité par rapport aux batteries Li-ion classiques.

La vision d'Enevate est de développer et de propager la technologie de batterie VE et de contribuer à un environnement propre et durable. Basée à Irvine, en Californie, la société a levé plus de 110 millions USD auprès d'investisseurs, parmi lesquelles figurent Renault-Nissan-Mitsubishi (Alliance Ventures), LG Chem, Samsung, Mission Ventures, Draper Fisher Jurvetson, Tsing Capital, Infinite Potential Technologies, Presidio Ventures (une société de Sumitomo Corporation), Lenovo, CEC Capital et Bangchak. Enevate®, le logo d'Enevate, XFC-Energytm, HD-Energy® et eBoost® sont des marques déposées d'Enevate Corporation.

