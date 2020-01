La réforme du cours étique et culture religieuse - Une occasion en or pour le Québec de passer de la parole à l'acte





WENDAKE, QC, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) porte une attention particulière à la volonté du ministre de l'Éducation de réformer le programme d'études Éthique et culture religieuse, annoncée le 10 janvier dernier, et y voit une occasion en or pour le Québec de passer de la parole aux actes.

Le CEPN, partenaire incontournable pour la réussite scolaire des élèves de vingt-deux Premières Nations situées au Québec, contribuera, à titre d'expert, à la démarche amorcée par le ministre Roberge. Le CEPN présentera les éléments liés aux cultures et réalités des Premières Nations au Québec à incorporer au nouveau programme dont le contenu sera développé par les Premières Nations elles-mêmes.

Cette refonte arrive au moment même où le gouvernement doit répondre aux appels à l'action de la Commission Viens, notamment à « poursuivre, en collaboration avec les autorités autochtones, l'enrichissement du cursus scolaire québécois pour y introduire un portrait juste et représentatif de l'histoire des Premières Nations et des Inuit du Québec » (appel no 21) et à « introduire, le plus tôt possible dans le parcours scolaire de l'élève, des notions relatives à l'histoire et aux cultures autochtones » (appel no 22).

« Notre conviction est que l'inclusion de tous les contenus culturels dans le futur programme d'éthique et culture religieuse, y compris celui des Premières Nations conçu par les Premières Nations, constitue un pilier central de l'éducation et favorisera, chez tous les jeunes du Québec, le respect de soi et le respect des autres », a déclaré M. Denis Gros-Louis, directeur général du CEPN.

