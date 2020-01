/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec - La FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD rencontrent le ministre des Finances/





MONTRÉAL, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD invitent les représentants des médias à un point de presse qui précédera leur rencontre conjointe avec le ministre des Finances, Éric Girard, sur les consultations prébudgétaires.

Il sera question, entre autres, des surplus budgétaires et des réinvestissements dans les services publics en santé et en éducation ainsi que dans les services à la population; de la formation, de la rareté de la main-d'oeuvre et de la numérisation de l'économie; de la lutte contre les changements climatiques et de la transition énergétique juste pour les travailleurs et travailleuses; de la lutte contre les paradis fiscaux et du salaire minimum à 15 $ l'heure.

Après des années d'austérité, il est temps de rééquilibrer les priorités en matière de finances publiques.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Consultations prébudgétaires 2020-2021



Date : Mardi le 14 janvier 2020



Heure : 13 h 30



Où : Lobby du 380, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal



Qui : Les présidents de la FTQ, de la CSN et de la CSD, Daniel Boyer, Jacques Létourneau et Luc Vachon, ainsi que la présidente de la CSQ, Sonia Éthier

