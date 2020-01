/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'une aide financière importante pour la région des Cantons-de-l'Est/

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse pour souligner l'inauguration de la nouvelle remontée mécanique de la...

Lundi 13/01/2020 Daily Grand Tirage régulier05, 09, 14, 17, 20 Grand numéro 04 POKER LOTTO Main gagnante: K-C, J-C, 4-S, 6-H, 4-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 2, 10, 12,...

Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer un appui financier de 181 000 $ au 61e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, qui aura lieu du 12 au 23 février prochains. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre...