Lancement de Gladskin aux États-Unis





Micreos prend de l'ampleur en vue de fournir sa technologie primée dans le monde entier

LA HAYE, Pays-Bas, 14 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Destiné à être publié en Europe - La société néerlandaise de biotechnologie Micreos lance sa marque Gladskin aux États-Unis. Ce faisant, la société renforce son engagement à faire en sorte que sa technologie, destinée à remplacer les antibiotiques, devienne disponible dans le monde entier. Considérés comme l'innovation la plus percutante d'Europe en 2018, les produits Gladskin ont, rien que l'année dernière, aidé plus de 100 000 Européens souffrant d'eczéma, d'acné et de rosacée. Leur technologie employant l'endolysine a changé la vie de nombreux individus, souvent en seulement quelques jours. Aujourd'hui, 30 millions d'Américains souffrant d'eczéma pourraient en bénéficier.

Gladskin US a intensifié ses opérations pour apporter sa science brevetée aux États-Unis. « Parce que nous réalisons parfaitement les frustrations rencontrées par la plupart des personnes atteintes d'eczéma chaque jour, et les inlassables efforts qu'elles déploient pour trouver un traitement sûr et efficace, nous sommes ravis de pouvoir enfin apporter notre technologie aux États-Unis », a déclaré Skyler Stein, président de Gladskin USA. Plus tard cette année, le produit contre l'acné de Gladskin sera également introduit aux États-Unis.

Première alternative mondiale aux antibiotiques adaptée aux microbiomes

Notre microbiome cutané comprend des milliards de « bonnes bactéries », essentielles pour une peau saine. Cependant, certaines bactéries, comme le staphylocoque doré, peuvent provoquer des irritations, des inflammations et des éruptions cutanées. Les antibiotiques ne font pas de distinction entre les mauvaises et les bonnes bactéries. De plus, leur utilisation induit une résistance et provoque des effets secondaires. Avec la technologie de Micreos employant l'endolysine, il est possible pour la première fois de ne tuer que les mauvaises bactéries, sans affecter les bonnes. Cela permet d'adopter une approche totalement nouvelle pour traiter les troubles inflammatoires de la peau, selon le Dr Peter Lio, dermatologue membre du comité consultatif scientifique de la National Eczema Association, aux États-Unis : « Qu'il s'agisse d'un bébé à la peau la plus sensible et délicate, ou d'un adulte dont la peau est devenue épaisse et coriace à force d'avoir été irritée et abîmée tout au long de sa vie, Gladskin aidera à rééquilibrer le microbiome, et ce sans causer aucun dégât, ne contenant aucun conservateur. Ce n'est pas le cas de n'importe quel autre produit sur le marché. »

Produits pharmaceutiques en cours de développement

Mark Offerhaus, PDG de Micreos, a déclaré : « Ce lancement aux États-Unis fait partie de la mission de Micreos consistant à aider le plus grand nombre possible de personnes et à remplacer les antibiotiques, étape par étape. Avec de nouveaux satellites à New York, Hambourg et Stockholm, une capacité de fabrication accrue aux Pays-Bas et un nouveau campus de R&D à la pointe de la technologie en Suisse, nous faisons des pas de géant. » Se basant sur sa technologie employant l'endolysine, le programme de développement clinique de la société inclut des produits pour la dermatite atopique, pour le SARM dans les infections de plaies et contre une forme de cancer de la peau associée à une colonisation excessive par des bactéries particulières.

À propos de Micreos

Micreos développe une technologie antibactérienne ciblée, destinée à remplacer les antibiotiques. La société gère ses propres centres de production et de R&D à Bilthoven, Wageningue et Zurich. Elle collabore avec ETH Zürich et de nombreux centres médicaux et technologiques. Sous la marque Gladskin, la société commercialise une gamme de produits en vente libre pour les troubles inflammatoires de la peau. Sous la marque Phageguard, Micreos Food Safety fabrique plusieurs produits de phage approuvés par la FDA contre la listeria, la salmonelle et l'E. coli.

Sites Internet : www.micreos.com, www.gladskin.com, www.phageguard.com

Contact auprès de la presse : Melanie Stinn (m.stinn@micreos.com) : +49-151-2126-1437

