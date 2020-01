Silicon Mobility nomme Rainer Kallenbach au poste de Président





Silicon Mobility, le leader technologique des solutions de contrôle pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, a le plaisir d'annoncer la nomination de Rainer Kallenbach, ancien dirigeant de Robert Bosch GmbH, au poste de Président de la société avec prise d'effet au 6 janvier 2020. L'actuel Président, Bruno Paucard, reste au sein de la société en tant que Directeur Général et membre du conseil d'administration.

"Sous la direction de Rainer, Silicon Mobility entre dans sa prochaine étape de développement : l'industrialisation à grande échelle et l'utilisation en volume de ses produits dans les véhicules électriques et hybrides. Cette nouvelle phase nécessitait de renforcer l'équipe avec un membre très expérimentée disposant d'une connaissance approfondie du secteur automobile : Rainer a le savoir-faire et l'enthousiasme nécessaires pour faire croitre la société", déclare Bruno Paucard, directeur général de Silicon Mobility.

Rainer prend les rênes de Silicon Mobility pour faire de l'entreprise le fournisseur mondial des solutions complètes destinées aux véhicules électriques et hybrides grâce aux semi-conducteurs OLEA®, aux applications logicielles, et aux services d'intégration système pour le contrôle des groupes motopropulseurs électriques et hybrides commercialisés par Silicon Mobility.

Rainer a plus de 30 années d'expérience dans l'industrie automobile, et une expertise éprouvée dans le développement et la commercialisation d'innovations dans l'informatique, les logiciels et les systèmes automobiles. Il a acquis une vaste expérience, notamment aux fonctions de président de la division Solutions de mobilité connectée chez Robert Bosch GmbH, de PDG de Bosch Software Innovations, de vice-président exécutif des Systèmes d'information, de vice-président exécutif en charge des ventes et de l'ingénierie pour la division Électronique automobile, et de vice-président d'ASSET GmbH. M. Kallenbach possède un doctorat et un diplôme d'ingénierie en cybernétique technique de l'Université de Stuttgart.

"Tout au long de ma carrière, j'ai eu l'occasion de diriger des entreprises pesant plusieurs milliards, ainsi que des sociétés de type startup dans l'industrie automobile. Mais avant tout, j'apporte toute mon énergie, mon ambition, mes valeurs et ma motivation personnelle à l'équipe et aux produits exceptionnels de Silicon Mobility", déclare Rainer. "Fort de sa technologie innovante pour minimiser les pertes d'énergie au niveau des convertisseurs et des onduleurs, Silicon Mobility est en passe de devenir un leader mondial des solutions de contrôle intégrées des moteurs électriques de pointe utilisés dans les applications de mobilité, non seulement pour les véhicules particuliers, les bus et les camions, mais couvrant également l'ensemble de la mobilité électrique de demain."

Créé en décembre 2015, Silicon Mobility a connu un véritable succès dans le développement de ses produits phares. Parmi ceux-ci figurent le système sur puce OLEA® FPCU, les algorithmes, et les applications optimisées pour OLEA, notamment les solutions complètes et à haute efficience énergétique OLEA® APP HE pour onduleurs, les convertisseurs DC-DC et les chargeur embarqué, ainsi que des outils et services connexes permettant aux clients de développer leurs applications avec succès. Tous ces produits ont fait l'objet de diverses démonstrations de faisabilité et intégrations par de grands équipementiers et des fournisseurs de premier rang de l'industrie automobile.

Silicon Mobility change la donne en matière d'électrification en fournissant une solution de contrôle semi-conducteurs pour automobile avec la possibilité d'augmenter jusqu'à 30% l'autonomie des véhicules électriques, de diviser par deux le coût de l'électronique de contrôle, et de diminuer de 10% le temps de charge des batteries. Silicon Mobility offre une solution de bout en bout, comprenant des semi-conducteurs et des applications logicielles pour le contrôle des groupes motopropulseurs électrifiés.

À propos de Silicon Mobility:

Silicon Mobility est le leader technologique des solutions complètes de contrôle pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente.

L'entreprise conçoit, développe et commercialise des solutions flexibles, temps-réel, sûres et ouvertes utilisées par l'industrie automobile afin d'augmenter l'efficacité énergétique, réduire les émissions polluantes et assurer la sécurité des passagers.

Les produits de Silicon Mobility contrôlent les moteurs électriques, les batteries et les systèmes de gestion d'énergie des véhicules hybrides et électriques. En utilisant les technologies de Silicon Mobility, les constructeurs améliorent l'efficacité, réduisent la taille, le poids et le coût des moteurs électriques et augmentent l'autonomie et la longévité des batteries.

Les technologies et produits de Silicon Mobility accélèrent l'électrification des véhicules et le déploiement des véhicules autonomes.

Silicon Mobility est basée à Sophia-Antipolis, France avec une présence en Allemagne, dans la Silicon Valley, en Chine et au Japon.

Pour plus d'information, visitez: www.silicon-mobility.com

