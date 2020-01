LONGi est promoteur PV du Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 Dubaï, EAU





BEIJING, 13 janvier 2020 /CNW/ - LONGi, le leader mondial de la technologie solaire, a annoncé aujourd'hui avoir été élu promoteur PV du Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce titre, « Promoteur PV du Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 Dubaï EAU », a été décerné à LONGi par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), lors d'une cérémonie de lancement tenue à l'hôtel Pusen.

Cet événement s'est déroulé en présence de Fang Ke, directeur adjoint du Bureau des affaires de l'Exposition universelle du CCPIT, Li Wenxue, vice-président du groupe LONGi, Chen Pengfei, directeur général de LONGi New Energy, Wang Yingge, chef du marketing mondial de LONGi Solar, et plus de 80 journalistes des principaux médias chinois, témoins également de ce moment important pour LONGi.

« Le Pavillon de la Chine s'appelle 'La lumière de Huaxia' dont la forme rappelle des lanternes chinoises traditionnelles, symbolisant l'espoir et un avenir radieux. L'industrie photovoltaïque est devenue une 'carte de visite nationale' de la Chine, menant dans tous les aspects tels que l'échelle, l'application, la technologie et le coût. LONGi, étant leader de l'industrie photovoltaïque chinoise, va s'illustrer », a déclaré Fang Ke, directeur adjoint du Bureau des affaires de l'Exposition mondiale du Conseil chinois pour la promotion du commerce international.

« Nous estimons que notre partenariat avec le Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 de Dubaï aura un effet positif sur l'ensemble de l'industrie et fera mieux comprendre les nouvelles énergies que représente le photovoltaïque dans la société. Aujourd'hui, LONGi s'est donné pour mission de 'promouvoir la transition énergétique dans le monde entier' et innove activement en matière de nouveaux produits », abonde dans le même sens Li Wenxue, vice-président du groupe LONGi.

LONGi a toujours misé sur l'innovation technologique pour promouvoir la révolution et le développement de l'industrie photovoltaïque, dans son ensemble, et s'y emploie activement en développant des affaires et la coopération à l'échelle mondiale. Comme le souligne la société, les « dalles photovoltaïques » innovantes de LONGi, composées de modules monocristallins à haut rendement, seront également dévoilées au Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 Dubaï aux Émirats arabes unis.

Chen Pengfei, directeur général de LONGi New Energy, a déclaré : « Nous ferons des efforts pour fournir la meilleure solution d'énergie photovoltaïque intégrée au monde pour le Pavillon de la Chine à l'Expo 2020 de Dubaï aux Émirats arabes unis. S'appuyant sur les modules innovants de 'dalles photovoltaïques', le système photovoltaïque et le concept du design de 'La lumière de Huaxia' sont hautement intégrés, et la route photovoltaïque qui allie technologie, beauté et mode sera également présentée sur la scène mondiale. »

