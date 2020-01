Avis de rappel d'aliments - Rappel de Veau hâché, congelé, de marque Scarpone's Italian Store en raison de la bactérie E. coli O157:H7

The Italian Store procède au rappel de veau hâché, congelé, de marque Scarpone's Italian Store parce que ce produit pourrait être contaminé par la bactérie E. coli O157:H7. Le produit visé décrit ci-dessous ne doit pas être consommé. Le produit...

La Ville de Montréal déclenche la troisième opération de chargement complète de la saison, qui débutera en soirée à compter de 19 h. Le chargement devrait permettre de bien dégager les trottoirs et les chaussées afin d'éviter la création de...