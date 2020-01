BMO Gestion d'actifs inc. annonce un changement d'indice pour le fonds ZTL, des changements à la cote de risque de certaines inscriptions de FNB BMO et une clarification des objectifs et stratégies de placement de certains FNB BMO





MONTRÉAL, le 13 janv. 2020 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a annoncé aujourd'hui une modification en instance de l'indice sous-jacent du FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (« ZTL »), des changements à la cote de risque de 15 inscriptions de FNB BMO et une clarification des objectifs et stratégies de placement de certains FNB BMO.

Modification d'un indice

À compter du 15 janvier 2020 ou vers cette date, le fonds ZTL commencera à suivre l'indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year et ne reproduira plus l'indice Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Treasury Bond.

Il n'y a aucun changement dans le fournisseur de l'indice du fonds ZTL et le changement de l'indice correspond aux objectifs et stratégies de placement actuels du FNB BMO. Le fonds ZTL cherchera à offrir aux investisseurs une exposition sensiblement identique à la catégorie d'actifs à laquelle ils sont actuellement exposés et la fréquence de rééquilibrage du FNB BMO demeure la même.

La modification proposée de l'indice est reflétée dans le prospectus des FNB BMO en date du 10 janvier 2020.

Modifications des cotes de risque

À compter de maintenant, les cotes de risque des fonds énumérés dans le tableau ci-dessous sont modifiées.

Ces changements sont le résultat d'un examen annuel effectué en utilisant la méthodologie de classification du risque de placement énoncée dans le Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif.

Les changements de cotes de risque sont les suivants :

Symbole Nom du FNB Ancienne cote

de risque Nouvelle cote

de risque ZBK FINB BMO banques américaines couvert en dollars canadiens Élevée Moyenne à élevée ZTM FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme Moyenne Faible à moyenne ZHP FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens Moyenne Faible à moyenne ZUP FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (USD) Moyenne Faible à moyenne ZUP.U FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (USD) Moyenne Faible à moyenne ZWK FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines Élevée Moyenne à élevée ZWU FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités Moyenne Faible à moyenne ZFH FNB BMO rendement élevé à taux variable Faible à moyenne Faible ZLB FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité Moyenne Faible à moyenne ZLI FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité Moyenne Faible à moyenne ZLD FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens Moyenne Faible à moyenne ZLU FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité Moyenne Faible à moyenne ZLU.U FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité Moyenne Faible à moyenne ZLH FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens Moyenne Faible à moyenne ZDY FNB BMO américain de dividendes Moyenne Faible à moyenne

Clarification des objectifs et stratégies de placement

Une clarification des objectifs et des stratégies de placement de certains FNB BMO a été apportée dans le dernier prospectus déposé pour les FNB BMO. Le nom de l'indice suivi par les FNB BMO suivants a été inclus par inadvertance dans la divulgation du prospectus de l'objectif de placement des FNB BMO et a été supprimé. Le nom de l'indice demeure dans la stratégie de placement de chacun des FNB BMO.

Ce changement a eu une incidence sur les FNB suivants :

FINB BMO obligations totales

FINB BMO actions chinoises

FINB BMO obligations de sociétés

FINB BMO obligations à escompte

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens

FINB BMO équipondéré banques

FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens

FINB BMO équipondéré aurifères mondiales

FINB BMO équipondéré secteur industriel

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz

FINB BMO équipondéré de FPI

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens

FINB BMO équipondéré américain de la santé couvert en dollars canadiens

FINB BMO équipondéré américain de la santé

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

FINB BMO communications mondiales

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens

FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens

FINB BMO infrastructures mondiales

FINB BMO obligations du gouvernement

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

FINB BMO actions indiennes

FINB BMO petites gazières

FINB BMO petites aurifères

FINB BMO petites pétrolières

FINB BMO échelonné actions privilégiées

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

FINB BMO obligations fédérales à long terme

FINB BMO obligations provinciales à long terme

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

FINB BMO obligations à rendement réel

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

FINB BMO obligations fédérales à court terme

FINB BMO obligations provinciales à court terme

FINB BMO obligations à court terme

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme

Les modifications apportées à la divulgation du prospectus n'ont aucune incidence sur la gestion de chacun des FNB BMO.

Les placements dans les fonds négociables en bourse peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du FNB ou le prospectus pertinent avant d'investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO et les fonds de la série de FNB se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et un gestionnaire de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BLOOMBERGMD est une marque de commerce et de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses sociétés affiliées (collectivement « Bloomberg »). BARCLAYSMD est une marque de commerce et de service de Barclays Bank Plc (collectivement avec ses sociétés affiliées, « Barclays »), utilisée sous licence. Bloomberg ou les concédants de licence de Bloomberg, y compris Barclays, détiennent tous les droits patrimoniaux des indices Bloomberg Barclays, dont l'Index. Ni Bloomberg ni Barclays n'est affiliée au Gestionnaire, et ni l'une ni l'autre n'approuve, n'endosse, n'évalue ou ne recommande le(s) fonds mentionné(s) aux présentes. Ni Bloomberg ni Barclays n'offre de garantie quant à l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité des données ou informations associées à l'Index, et ni une ni l'autre ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit envers le Gestionnaire, les investisseurs dans le(s) fonds mentionnés ou toute autre tierce partie relativement à l'utilisation ou à l'exactitude de l'Index ou de toute autre donnée incluse aux présentes.

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb.

Lisez les derniers communiqués de presse de BMO sur Twitter en suivant @BMOmedia.

À propos des fonds négociables en bourse (FNB) BMO

BMO Groupe financier, qui a lancé ses activités de FNB en mai 2009, est l'un des plus importants fournisseurs de FNB au Canada. Les FNB BMO offrent aux investisseurs canadiens un choix plus varié et un accès simplifié à un portefeuille novateur de produits de placement.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 19:12 et diffusé par :