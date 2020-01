Communiqué En Bref du 13 janvier : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit

À noter que des opérations de déneigement auront lieu ce soir et cette nuit dans la grande région métropolitaine, notamment dans deux bretelles de l'échangeur Turcot (A-20 EST pour A-15 NORD et A-15 SUD (Décarie) pour A-20 OUEST) ainsi que sur l'autoroute 15 NORD entre la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) et l'échangeur Turcot.