Nomination de Iain Nairn au poste de président de La Baie d'Hudson





La Compagnie de la Baie d'Hudson (TSX : HBC) a annoncé aujourd'hui la nomination de Iain Nairn au poste de président de La Baie d'Hudson. Il est entré en fonction le 12 janvier 2020. Haut dirigeant accompli du secteur du commerce de détail, M. Nairn a connu chez de nombreux détaillants, tant des magasins spécialisés que des grands magasins, un parcours remarquable en matière de croissance rentable et de changement transformationnel. Il relève d'Helena Foulkes, chef de la direction de HBC.

« Nous avons pris le temps d'effectuer une importante recherche dans le monde entier pour nous assurer de trouver la bonne personne, celle qui saura diriger l'entreprise et gérer la marque La Baie d'Hudson. Le leadership fort d'Iain, sa grande force d'attention et son expertise approfondie auront, j'en suis certaine, une incidence positive sur La Baie d'Hudson. Jusqu'à présent, l'équipe a fait d'énormes progrès en établissant des bases, en modifiant son modèle de service et en améliorant son assortiment d'articles. Au Canada, nous avons une excellente occasion d'offrir une expérience client exceptionnelle, et je me réjouis de travailler avec Iain pour faire rayonner la marque et stimuler le rendement afin d'assurer notre succès dans l'avenir » a mentionné Helena Foulkes.

Jusqu'à tout récemment, M. Nairn occupait le poste de chef de la direction de kikki.K, une entreprise suédoise de cadeaux et de papeterie qui, en plus de son site de commerce en ligne, possède 102 magasins à travers le monde et offre ses gammes de produits dans 147 pays. Il avait précédemment été chef de la direction de David Jones, la plus importante chaîne de grands magasins haut de gamme en Australie. Dès sa première année en poste, la rentabilité de l'entreprise et les ventes comparables des magasins ont connu une croissance. Avant de se joindre à David Jones, M. Nairn a été directeur général du groupe Country Road durant deux ans et chef de la direction du groupe Witchery durant six ans.

Au sujet de sa nomination, M. Nairn a déclaré : « Peu de marques ont une notoriété et un lien avec les clients aussi forts que La Baie d'Hudson, et je suis ravi de me joindre à un grand magasin si emblématique. Je suis impatient de travailler avec l'équipe et de miser sur l'excellent travail qui a été fait jusqu'à présent pour faire évoluer l'expérience La Baie d'Hudson sur toutes les plateformes. »

Originaire du Royaume-Uni, M. Nairn a travaillé dans de nombreux marchés, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Sud.

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Les rayures emblématiques sont une marque de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson utilisée sous licence.

À propos de HBC

La Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) est un détaillant à exploitation diversifiée dont la stratégie vise principalement à rehausser le rendement de ses magasins de premier plan et de leur offre omnicanal et à dégager de la valeur de son portefeuille immobilier. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Le portefeuille de HBC est constitué de chaînes comptant près de 250 magasins et environ 30 000 associés dans le monde. Chacune de ces chaînes offre un assortiment distinct de produits, des articles de luxe aux articles de mode à prix réduit, en passant par les articles de marques renommées. En Amérique du Nord, les principales chaînes de HBC sont Saks Fifth Avenue, La Baie d'Hudson et Saks OFF 5TH. HBC a également investi des sommes considérables dans la création de coentreprises immobilières. Elle a conclu une entente avec la société Simon Property Group Inc. pour former HBS, qui détient des actifs immobiliers aux États-Unis. Au Canada, elle s'est jointe à la société de placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 16:20 et diffusé par :