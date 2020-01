L'éducation au coeur de nos actions - Conservons nos élu.e.s scolaires!





QUÉBEC, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) lance le deuxième volet de la campagne d'information L'éducation au coeur de nos actions, visant à mieux faire connaître le rôle des élu.e.s scolaires.

« Les élus scolaires sont passionnés par l'éducation, ils sont engagés dans leur communauté et sont des partenaires de la réussite des élèves. Abolir les élus, c'est abolir tout un réseau de personnes impliquées dans l'éducation et dans leur milieu. La centralisation induite dans le projet de loi 40 enlèverait une prise décision locale, cela affecterait grandement l'autonomie de nos milieux et la sensibilité nécessaire à toute bonne décision », a indiqué Alain Fortier, président de la FCSQ.

Projet de loi no 40 : l'épreuve des faits!

« Le gouvernement fait miroiter plusieurs arguments en faveur de sa réforme de structures : moins de bureaucratie, des économies, le faible taux de participation. Mais aucun ne tient véritablement la route. Comme plusieurs groupes l'ont affirmé en commission parlementaire, ce brassage de structures n'aidera en rien à la réussite des élèves. Au lieu de prétexter le faible taux de participation aux élections, pourquoi ne pas travailler à l'améliorer, ce qu'aucun gouvernement n'a fait? Nous publions cette épreuve des faits aujourd'hui, en espérant que le gouvernement entende raison et abandonne son projet, décrié par plusieurs partenaires du réseau de l'éducation », a ajouté Alain Fortier.

La FCSQ invite donc une nouvelle fois le ministre à mettre de côté son projet de réforme et à réunir l'ensemble des partenaires du réseau de l'éducation, afin de réfléchir ensemble aux véritables enjeux et défis du réseau : la valorisation de notre personnel, le déploiement des classes de maternelle 4 ans, les défis occasionnés par la pénurie de main-d'oeuvre et les besoins en infrastructures, notamment.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

