Invitation aux médias - Lancement de la programmation hivernale au parc Grovehill

BRP dévoile la motoneige Summit 850 E-TEC Turbo, qui possède le tout premier moteur à deux temps turbocompressé au monde et qui a été conçu en usine1. Créée à partir des préférences des conducteurs, cette motoneige redéfinit la conduite en montagne...

Les actions mises en place par la Ville pour faciliter les déplacements à vélo sont récompensées alors que Montréal devient la première municipalité du Québec à obtenir la certification OR du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE. La métropole rejoint ainsi...