La Ville de Montréal déclenche un troisième chargement complet pour la saison 2019-2020

La Ville de Montréal déclenche la troisième opération de chargement complète de la saison, qui débutera en soirée à compter de 19 h. Le chargement devrait permettre de bien dégager les trottoirs et les chaussées afin d'éviter la création de...

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, seront à Montréal...