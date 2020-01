iMAPS ETI AG : iMaps Capital Markets lance " l'ETI Haack Performance " sous la forme d'une offre publique de détail ETI à la Bourse de Vienne





Le premier ETI (Exchange Traded Instrument - instrument coté en bourse) dans le cadre du programme d'émission publique de la société liechtensteinoise iMaps ETI plc entame aujourd'hui sa négociation sur le MTF de la Bourse de Vienne.

L'ETI Haack Performance a été lancé pour le gestionnaire d'actifs PP Asset Management, qui est autorisé par le BAFIN allemand. La note suit la performance de la stratégie d'investissement de Haack, qui a réalisé une performance de près de 20% au cours de l'année écoulée. " Je suis heureux que nous commencions à négocier avec notre certificat activement géré (AMC) à la Bourse de Vienne. Cela signifie que les investisseurs qui ne veulent pas suivre eux-mêmes en permanence les recommandations de placement ont désormais aussi la possibilité d'investir dans notre produit indépendant de l'indice de référence par le biais du négoce en bourse via leur propre courtier, " déclare Hans-Jürgen Haack, Senior Manager chez PP Asset Management et maître d'oeuvre de la stratégie de placement de Haack.

" Nous sommes heureux de pouvoir accueillir notre premier client à la bourse pour une solution d'offre publique. La demande pour ces véhicules d'investissement innovants ou ETI - Exchange Traded Instruments - dans le cadre de notre programme d'offre publique est en constante augmentation et nous annoncerons prochainement d'autres cotations, " résume Andreas Woelfl, fondateur et président du groupe iMaps Capital Markets, l'arrangeur.

Les ETI "Exchange Listed Instruments", en abrégé, émis par la Liechtenstein iMaps ETI AG combinent le meilleur de plusieurs mondes, l'offre publique comme un fonds UCITS, la négociation en bourse comme un ETF, la flexibilité comme un fonds d'investissement alternatif et la garantie à Intertrust en tant que fiduciaire en faveur des investisseurs ETI, pour éviter le risque de crédit de l'émetteur. La demande nous montre que nous avons répondu aux besoins de nombreux gestionnaires d'actifs avec cette innovation financière, " résume Günter Woinar, PDG des opérations européennes d'iMaps Capital Markets.

À propos de iMaps ETI plc

iMaps ETI AG est un émetteur de produits dérivés dans la Principauté du Liechtenstein, dont l'activité principale est la gestion active de certificats et d'obligations liées à des fonds (Fund-Linked Notes) qui seront émis sous forme d'offre publique dans l'UE et au Royaume-Uni, ainsi que de placements privés en Suisse, à Singapour et à Hong Kong. L'émetteur est la filiale à 100% de iMaps Capital Markets. Le groupe iMaps Capital Markets se concentre sur la fourniture aux gestionnaires d'actifs d'une plateforme pour l'émission de véhicules d'investissement - soit sous forme de certificats gérés activement, soit sous forme d'obligations liées à des fonds, avec cotation et offre en Europe et dans d'autres juridictions. Les ETI représentent une alternative intéressante, à croissance rapide et rentable aux fonds et grâce au prospectus approuvé d'iMaps ETI plc, il est possible de les offrir au public dans toute l'UE et au Royaume-Uni.

Décharge de responsabilité : Le prospectus pour le programme d'émission d'ETI (Exchange Traded Instruments) sous forme de valeurs mobilières dérivées a été approuvé par la FMA Liechtenstein et peut être téléchargé gratuitement sur le site www.imaps-capital.com/etis

Langue : Anglais Société : iMAPS ETI AG

Industriering 14

9491 Ruggell

Liechtenstein Téléphone : +1345 232 1382 ISIN : CH0505798592

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

