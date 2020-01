Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Summerside





SUMMERSIDE, PE, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de monsieur Robert Morrissey, député d'Egmont, de l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et de monsieur Basil Stewart, maire de la Ville de Summerside.

Date : Mardi 14 janvier 2020



Heure : 13 h (HNA)



Lieu : Place Credit Union

511, rue Notre Dame

Summerside (Île-du-Prince-Édouard)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 12:49 et diffusé par :