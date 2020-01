Le Groupe Sabio étend sa capacité d'expérience client européenne avec l'acquisition de Team Vision





Le Groupe Sabio a annoncé l'acquisition de Team vision, un fournisseur spécialisé dans les solutions pour centres de contact et l'expérience client (CX). L'acquisition soutient l'objectif de Sabio de devenir un acteur dominant sur le marché européen de l'expérience client et apporte une taille critique à la société en Espagne, l'organisation élargie détenant désormais 24 % de part de marché.

Créée en 2003 et basée à Madrid, Team vision est un partenaire Genesys établi qui fournit une gamme complète de solutions et de services CX à de nombreuses grandes marques espagnoles, dont Telefonica, Securitas, Axa, Sanitas, El Corte Ingles, Abanca et Linea Directa.

Jonathan Gale, PDG du groupe Sabio, a déclaré : " Je suis ravi d'accueillir les prestigieux clients de Team vision et l'équipe exceptionnelle de collègues qualifiés au sein du Groupe Sabio. En combinant Team vision avec notre activité existante en Espagne, nous avons établi un leader indépendant du CX avec une masse critique dans les technologies d'entreprise et CCaaS.

C'est une initiative passionnante pour le Groupe Sabio qui soutient notre objectif permanent de combiner notre propre technologie avec celle de nos partenaires, en apportant à nos clients les toutes dernières solutions d'engagement client basées sur l'IA, le libre-service et l'agnosticisme des canaux, " a-t-il poursuivi.

" Avec un portefeuille de clients impressionnant, des ressources humaines de valeur et une réputation exemplaire dans la fourniture de solutions d'expérience client basées sur Genesys, Team vision sera une excellente acquisition pour le Groupe Sabio, " a ajouté le Directeur général adjoint de Team vision, Gabriel Rodriguez. " Nous nous réjouissons de poursuivre notre succès au sein de l'équipe Sabio. "

Soutenue par Horizon Capital, l'acquisition poursuit le plan de croissance du Groupe Sabio visant à élargir le portefeuille de solutions et la couverture géographique de la société. Jusqu'à présent, ceci a inclus l'acquisition du fournisseur de solutions SaaS Rapport en mars 2017, DatapointEurope - l'un des principaux fournisseurs européens de technologies pour les centres de contact - en juillet 2017, les experts de la connaissance des clients et de l'évaluation comparative des centres de contact Bright UK en mars 2018, flexAnswer Solutions, le premier fournisseur de solutions innovantes d'assistants virtuels basé à Singapour en décembre 2018, et enfin le spécialiste espagnol de l'optimisation des effectifs (WFO) et de l'analyse de la parole Callware en janvier 2019.

À propos du Groupe Sabio :

Le Groupe Sabio offre des solutions et des services qui combinent de façon transparente les interactions numériques et humaines pour soutenir des expériences client exceptionnelles. Grâce à sa propre technologie et à celle de leaders technologiques de classe mondiale tels qu'Avaya, Genesys, Nuance et Verint, le Groupe Sabio aide les entreprises à optimiser les expériences de leurs clients en prenant de meilleures décisions sur leurs multiples canaux de contact.

www.sabiogroup.com

http://twitter.com/sabiosense

