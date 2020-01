Terre de nos aïeux : de nouveaux timbres illustrent neuf autres lieux incontournables





Ce troisième volet de la série fait découvrir de nouvelles régions spectaculaires du Canada

OTTAWA, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Postes Canada a lancé le troisième jeu de timbres de la série Terre de nos aïeux. Comme ceux de 2018 et de 2019, le plus récent volet de la série, qui illustre d'autres paysages canadiens à couper le souffle, servira au transport du courrier ici et ailleurs et invitera au voyage même les esprits les plus casaniers.

Le jeu de neuf vignettes comprend cinq timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, ainsi que des timbres aux tarifs des envois à destination des États-Unis, du régime international, des articles surdimensionnés et à l'unité. Cette année, la série Terre de nos aïeux met en vedette :

Abraham Lake, Alberta

Athabasca Sand Dunes Provincial Park, Saskatchewan

Cabot Trail, île du Cap-Breton, Nouvelle-Écosse

Carcajou Falls, Territoires du Nord-Ouest

French River, île du Prince-Édouard

Parc territorial de l'île Herschel (Qikiqtaruk), Yukon

Îles de la Madeleine, Québec

Parc national Kootenay, Colombie-Britannique

Phare Swallowtail, île Grand Manan, Nouveau-Brunswick

Les timbres Permanents au tarif du régime intérieur sont offerts en carnets de dix (deux pour chaque image) et en rouleaux de cent, alors que les timbres aux tarifs des envois à destination des États-Unis, des envois surdimensionnés et des envois du régime international sont offerts en carnets de six et en rouleaux de cinquante. Cette émission comprend aussi un bloc-feuillet de collection qui contient les neuf timbres. Le pli Premier Jour officiel est oblitéré à Radium Hot Springs, en Colombie-Britannique, en l'honneur du 100e anniversaire du parc national Kootenay qui est illustré sur le timbre au tarif des envois à destination des États-Unis. Cette émission a été conçue par Stéphane Huot, de Montréal.

