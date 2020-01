Tommy Hilfiger annonce les finalistes du concours Fashion Frontier Challenge de Tommy Hilfiger





Tommy Hilfiger, une société détenue par PVH Corp. [NYSE: PVH], annonce les six finalistes pour le concours de mode 2019 Tommy Hilfiger . Se trouvant dans sa deuxième année, le programme mondial vise à promouvoir les startups entrepreneuriales et les entreprises de croissance développant des solutions qui encouragent une évolution inclusive et positive dans la mode. La sélection des finalistes marque une nouvelle étape dans l'identification et la promotion d'opportunités innovantes visant à faire avancer le secteur. Le 13 février 2020, les six finalistes se rendront dans le Campus du futur de Tommy Hilfiger, à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour présenter leurs concepts à un jury composé d'experts internes et externes en matière d'activité commerciale et de développement durable dans le cadre de la dernière phase du concours de mode mondial Fashion Frontier Challenge de Tommy Hilfiger.

"C'est une véritable inspiration de voir que la deuxième édition du concours de mode Fashion Frontier Challenge de Tommy Hilfiger attire autant de participants travaillant à un secteur de la mode plus inclusive et durable", déclare Tommy Hilfiger. "Nous nous engageons à promouvoir des solutions innovantes pour répondre à certains des grands défis sectoriels, et je me réjouis à l'idée de faire à nouveau partie du jury pour récompenser les entrepreneurs de cette année. Leur enthousiasme et leur engagement en faveur d'un avenir meilleur devrait tous nous inspirer et nous rappeler l'impact que nous pouvons avoir."

Après un processus de quatre mois comprenant diverses étapes de sélection, les plus de 420 participants se retrouvent aujourd'hui au nombre de six finalistes, qui ont été invités pour développer et peaufiner leur business plan avec le soutien d'une équipe d'experts en entrepreneuriat responsable au Campus du futur. Les finalistes sont:

La société de croissance basée au Bangladesh, Apon Wellbeing, qui ouvre des magasins à prix équitables proposant des produits de base dans les usines, avec des réductions de 10% par rapport aux tarifs habituels, avec un programme de points pour les travailleurs pour bénéficier d'une assurance et de services de santé gratuits.

qui ouvre des magasins à prix équitables proposant des produits de base dans les usines, avec des réductions de 10% par rapport aux tarifs habituels, avec un programme de points pour les travailleurs pour bénéficier d'une assurance et de services de santé gratuits. La société de croissance américaine , Stony Creek Colors , propose des cultures durables d'indigo naturel aux producteurs de tabac de petite et moyenne taille risquant de perdre leurs revenus en raison de la baisse des prix du tabac. La culture commerciale fournie par Stony Creek Colors permet aux producteurs de continuer à vivre de leur travail.

, propose des cultures durables d'indigo naturel aux producteurs de tabac de petite et moyenne taille risquant de perdre leurs revenus en raison de la baisse des prix du tabac. La culture commerciale fournie par Stony Creek Colors permet aux producteurs de continuer à vivre de leur travail. La startup néerlandaise, A Beautiful Mess , gère un espace créatif pour aider les réfugiés à gagner leur indépendance sociale et économique en créant des vêtements durables.

, gère un espace créatif pour aider les réfugiés à gagner leur indépendance sociale et économique en créant des vêtements durables. La startup américaine Lab 141 créé des articles vestimentaires à taille universelle par impression 3D. Grâce à ces méthodes, Lab 141 promeut et concrétise le concept de mode "sans taille".

créé des articles vestimentaires à taille universelle par impression 3D. Grâce à ces méthodes, Lab 141 promeut et concrétise le concept de mode "sans taille". La société de croissance indienne spécialisée dans les pyjamas, Sudara , promeut les compétences professionnelles et de couture chez des femmes rescapées du trafic sexuel, ou à haut risque d'en être victimes.

, promeut les compétences professionnelles et de couture chez des femmes rescapées du trafic sexuel, ou à haut risque d'en être victimes. La société de croissance française Constant & Zoe crée des vêtements fonctionnels et tendance pour les hommes, les femmes et les enfants atteints de handicap.

Le prestigieux jury de la finale est composé de:

M. Tommy Hilfiger

Ankiti Bose, cofondateur et PDG, Zilingo

Noor Tagouri, journaliste, activiste et conférencier

Daniel Grieder, PDG, Tommy Hilfiger Global et PVH Europe

Martijn Hagman, directeur financier, Tommy Hilfiger Global & COO, Tommy Hilfiger Global et PVH Europe

Willemijn Verloop, associé fondateur, Social Impact Venture

Steven Serneels, PDG et membre du conseil d'administration, EVPA

Katrin Ley, directrice générale, Fashion for Good

Le jury remettra 150 000 EUR aux deux gagnants pour financer le développement de leurs propositions d'entreprise. Les gagnants recevront également un mentorat d'un an avec des experts de Tommy Hilfiger et de l'INSEAD, ainsi qu'une place dans le programme d'entrepreneuriat social de l'INSEAD (ISEP). Un prix supplémentaire de 10 000 EUR sera remis à l'équipe finaliste qui remportera le plus de voix du public.

La vision de Tommy Hilfiger est de créer une mode qui ouvre les esprits et rapproche les gens. Pour en savoir plus sur les efforts de développement durable de la marque, en particulier dans les domaines de l'inclusivité et de la circularité, rendez-vous sur: https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Les amis et passionnés de la marque sont invités à rejoindre le dialogue sur les réseaux sociaux (#TommyHilfiger, #FashionFrontierChallenge, #MakeNewPossible et @TommyHilfiger).

# # #

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d'un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l'un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d'intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d'accessoires. Grâce à des accords de licence soigneusement choisis, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de natation, des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d'accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

PVH, l'une des entreprises de mode et de style de vie les plus admirées au monde, établit la norme du style. Nous encourageons les marques qui font avancer la mode... pour de bon. Dans notre portefeuille emblématique, figurent des marques telles que TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga et Geoffrey Beene, ainsi que la marque de lingerie, centrée sur le numérique, ainsi que la marque de lingerie, centrée sur le numérique True & Co. Nous commercialisons un grand choix de produits sous ces marques ainsi que d'autres marques propres et sous licence connues aux niveaux national et international. PVH compte plus de 38 000 associés actifs dans plus de 40 pays et génère un chiffre d'affaires annuel de près de 9,7 milliards de dollars. Voilà ce que représente PVH.

*La marque Speedo est sous licence à perpétuité de Speedo International Limited pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 11:30 et diffusé par :