Avis aux médias - Le ministre Guilbeault rencontrera des intervenants du secteur des arts, de la culture, du patrimoine et du sport de la région du Grand Toronto





L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, sera dans la région du Grand Toronto pour rencontrer des membres d'organismes artistiques, patrimoniaux et sportifs

TORONTO, le 13 janv. 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, effectuera une tournée dans la région du Grand Toronto les 14 et 15 janvier. Il rencontrera des membres d'organismes artistiques, culturelles et patrimoniaux, et visitera des représentants du milieu sportif à Peel et Halton.

Les activités ouvertes aux médias sont énumérées ci-dessous.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités du mardi 14 janvier 2020

Brampton, Milton et Mississauga

Activité no 1 - Visite du musée et des archives de la Peel Art Gallery et rencontre avec des intervenants du secteur des arts, de la culture et du patrimoine de la région de Peel

HEURE :

10 h à 11 h 30

LIEU :

Peel Art Gallery Museum and Archives

9, rue Wellington Est

Brampton (Ontario)

Notes pour les journalistes : Fermé aux médias

Activité no 2 - Visite au Centre national de cyclisme de Mattamy

HEURE :

13 h à 14 h

LIEU :

Centre national de cyclisme de Mattamy

2015, boulevard Pan Am

Milton (Ontario)

Notes pour les journalistes : séance de photos

Activité no 3 - Le ministre assistera aux Championnats nationaux de patinage Canadian Tire

HEURE :

16 h 10 à 17 h

LIEU :

Centre des aliments fins Paramount

5500, place Rose Cherry

Mississauga (Ontario)

Notes pour les journalistes : séance de photos

Activités du mercredi 15 janvier 2020

Toronto

Activité no 1 - Visite des studios Pinewood

HEURE:

9 h 15 à 10 h 15

LIEU :

Studios Pinewood

225, rue Commissioners

Toronto (Ontario)

Notes pour les journalistes : Fermé aux médias

Activité no 2 - Table ronde avec des intervenants du secteur muséal

HEURE :

11 h à midi

LIEU :

Musée royal de l'Ontario

100, Queens Park

Toronto (Ontario)

Notes pour les journalistes : Fermé aux médias

Activité no 3 - Visite des studios de la SRC

HEURE :

14 h 45 à 16 h

LIEU :

Centre canadien de radiodiffusion

205, rue Wellington Ouest

Toronto (Ontario)

Notes pour les journalistes : Fermé aux médias

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 11:00 et diffusé par :