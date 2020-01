Lancement du micro-ondes intelligent de Toshiba capable de s'associer à Amazon Alexa et Google Home lors du CES 2020





LAS VEGAS, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Toshiba accompagne la nouvelle ère des technologies de cuisines intelligentes grâce à son nouveau four à micro-ondes intelligent révolutionnaire. Le four à micro-ondes a été dévoilé sur les stands Google et Amazon du CES 2020 de Las Vegas, au Nevada, et marque une étape majeure pour Toshiba dans le domaine de l'application des technologies IoT pour la maison intelligente.

Le four à micro-ondes intelligent de Toshiba intègre une technologie de contrôle vocal de pointe, qui crée un assistant culinaire polyvalent répondant aux besoins culinaires quotidiens de tous. Grâce à la possibilité de s'associer à Amazon Alexa ou Google Home, les utilisateurs peuvent contrôler le micro-ondes intelligent de Toshiba en utilisant des commandes vocales naturelles, pour bénéficier d'une expérience ultime en termes de souplesse et de navigation mains-libres.

« Les maisons intelligentes constituent la toute dernière tendance technologique », a déclaré le Dr Scott Sun du Massachusetts Institute of Technology (MIT), États-Unis, technologue en chef des fours à micro-ondes Toshiba à l'étranger. « Face à l'essor de l'IoT et de l'IA, nous resterons fidèle à notre approche axée sur l'innovation, et continuerons de fournir des produits sûrs et de haute qualité aux ménages du monde entier. »

Le tout dernier four à micro-ondes de Toshiba est doté de plusieurs fonctionnalités de maison intelligente, qui sont conçues pour une cuisine intuitive et fluide à la maison. Grâce à un haut-parleur intelligent compatible tel qu'Amazon Echo, les commandes vocales peuvent être utilisées pour lancer, mettre en pause et arrêter la cuisson, ou pour indiquer le temps de cuisson. Les utilisateurs donnent un ordre et le micro-ondes lancera le réchauffage, en utilisant les réglages appropriés en termes de puissance et de durée. Le micro-ondes intègre également un bouton de commande vocale dédié sur lequel peuvent appuyer les utilisateurs, pour ensuite indiquer au micro-ondes la durée de cuisson de leur aliment.

Parallèlement au contrôle vocal, le micro-ondes est doté d'un simple pavé numérique, de multiples niveaux de puissance différents, et d'une fonction de sécurité enfant. Il s'agit également d'un modèle convivial : les utilisateurs branchent tout simplement le micro-ondes, se connectent à Internet en utilisant leur application de maison intelligente, puis demandent au dispositif de maison intelligente de démarrer le réchauffage au micro-ondes.

Les fours à micro-ondes de Toshiba sont conçus en s'appuyant sur les principes d'innovation scientifique et technologique, et respectent des normes strictes en matière de contrôle qualité. Anticipant la tendance de la maison intelligente, Toshiba continue d'intégrer des technologies de pointe aux fours à micro-ondes, afin de délivrer une expérience optimisée aux utilisateurs mondiaux au fil des années.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1064933/CES_TOSHIBA_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1065241/Midea_Toshiba_Microwave_Amazon_Alexa.jpg

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 10:59 et diffusé par :