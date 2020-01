Deborah Scott-Douglas est nommée présidente de Joule





OTTAWA, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Tim Smith, chef de la direction de l'Association médicale canadienne (AMC) et du groupe d'entreprises de l'Association médicale canadienne, est ravi d'annoncer la nomination de Deborah Scott-Douglas au poste de présidente de Joule, une entreprise de l'AMC créée pour aider les médecins à atteindre l'excellence clinique. Mme Scott-Douglas occupe ces fonctions de façon intérimaire depuis l'été et va demeurer vice-présidente directrice, Innovation, de l'AMC.

Durant son mandat intérimaire, Mme Scott-Douglas a élargi le réseau de partenaires de Joule, recruté un nouveau rédacteur en chef pour le JAMC et renforcé l'harmonisation au sein de la structure de l'Entreprise AMC. Avant d'assumer ses nouvelles fonctions, Deborah a occupé des postes haut placés à l'AMC et chez Joule, et a travaillé dans des bibliothèques universitaires et spécialisées, ainsi qu'en édition, en agrément en sciences de la santé et en gestion des produits.

Joule est la filiale de l'Association médicale canadienne qui vise à aider les médecins dans leur quête de l'excellence clinique. Elle y parvient en misant sur l'innovation dirigée par les médecins et en incitant ces derniers à utiliser des produits de savoir ainsi que des technologies et des services novateurs.

