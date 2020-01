Brand USA dévoile les dates et les sites de sa deuxième « Semaine du voyage Brand USA en Europe »





L'événement Brand USA Travel Week Europe 2020 se déroulera du 21 au 25 septembre au etc.venues du County Hall, à Londres

WASHINGTON, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Des détails ont été publiés aujourd'hui sur l'événement Brand USA Travel Week Europe 2020. Les plus grands acteurs de l'industrie touristique aux États-Unis et en Europe se réuniront une fois de plus pour discuter des tendances, des défis, des innovations et des opportunités en vue d'accroître le nombre de visiteurs internationaux aux États-Unis. Brand USA Travel Week Europe se déroulera du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre 2020, au etc.venues du County Hall, à Londres. L'inscription est désormais ouverte aux exposants et aux acheteurs, l'inscription des exposants se clôturant le 31 mars 2020, et l'inscription des acheteurs le 17 juin 2020.

« L'événement Brand USA Travel Week Europe a fait ses débuts avec grand succès en 2019, présentant le large éventail d'expériences de voyage disponibles à travers les États-Unis. Cet événement s'est avéré être une initiative révolutionnaire pour Brand USA et ses partenaires », a déclaré Tom Garzilli, directeur du marketing chez Brand USA. « Brand USA Travel Week Europe a amélioré la façon dont la communauté touristique américaine s'engage sur le marché européen, en favorisant des liens plus authentiques et des opportunités commerciales. Nous nous engageons à offrir une expérience encore plus exceptionnelle en 2020 aux exposants ainsi qu'aux acheteurs. »

Brand USA Travel Week Europe célèbre la diversité des expériences disponibles dans les 50 États du pays, ainsi que ses cinq territoires d'outre-mer et le District de Columbia. L'événement de 2020 proposera des rendez-vous B2B en tête-à-tête entre les exposants américains et les acheteurs européens, une « série d'enrichissement » convaincante et informative, ainsi qu'une série de soirées extraordinaires qui impliqueront, éduqueront et divertiront les participants.

« L'Europe est depuis longtemps un marché vital pour les États-Unis, et l'événement Brand USA Travel Week Europe est la preuve évidente de notre engagement continu à stimuler la fréquentation des visiteurs européens. En plaçant fermement les États-Unis sur la scène européenne dans un cadre commercial véritablement unique, cette initiative positionne les États-Unis au rang de destination de premier plan, alors que nous visons à accroître la fréquentation, les dépenses et la part de marché », a ajouté Christopher L. Thompson, président-directeur général de Brand USA.

Brand USA Travel Week Europe tournera dans toute l'Europe. L'événement se tiendra en Allemagne en 2021, au Royaume-Uni en 2022, en France en 2023, au Royaume-Uni en 2024 et aux Pays-Bas en 2025.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur Brand USA Travel Week Europe à l'adresse BrandUSATravelWeek.com.

À PROPOS DE BRAND USA :

Brand USA, agence de promotion touristique des États-Unis, a été établie dans le cadre de la loi américaine sur la promotion des voyages (Travel Promotion Act). Il s'agit du premier partenariat public-privé du pays visant à promouvoir les États-Unis en tant que destination touristique prestigieuse tout en communiquant sur les politiques et procédures applicables à l'entrée et à la sortie des États-Unis pour les voyageurs internationaux. L'organisation a pour mission d'augmenter le nombre de visiteurs internationaux aux États-Unis afin de stimuler l'économie et d'améliorer l'image des États-Unis à travers le monde. Fondée en 2010 sous le nom de Corporation for Travel Promotion, l'entité publique-privée a démarré ses activités en mai 2011 et exerce désormais celles-ci sous le nom de Brand USA. D'après des études réalisées par Oxford Economics, au cours des six dernières années, les initiatives de marketing de Brand USA ont permis d'accueillir 6,6 millions de visiteurs supplémentaires aux États-Unis, ce qui a bénéficié à l'économie américaine avec un impact économique total de plus de 21,8 milliards de dollars, et a permis de soutenir près de 52 000 emplois supplémentaires par an.

Pour plus d'informations sur le secteur ou les partenaires de Brand USA, rendez-vous sur TheBrandUSA.com. Pour en savoir plus sur les États-Unis, sur la diversité inépuisable de ses expériences de voyage et sa culture riche et authentique, rendez-vous sur le site web consommateur de Brand USA, VisitTheUSA.com, et suivez Visit The USA sur Facebook, Twitter et Instagram.

