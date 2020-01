Attribution aux LNC d'une sous-traitance pour le projet de déclassement du réacteur de Lingen





LINGEN, Allemagne, 13 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), un leader mondial en science et en technologie nucléaires, sont heureux d'annoncer qu'ils ont été retenus comme sous-traitant par Atkins Energy Germany GmbH pour participer au déclassement du prototype de réacteur à eau bouillante de la RWE Nuclear GmbH, à Lingen (Allemagne). Grâce à l'expertise acquise dans le cadre d'importants projets de déclassement, de gestion des déchets et d'assainissement de l'environnement partout au Canada, les LNC ont commencé à entreprendre des travaux commerciaux sur le marché mondial du déclassement et de la gestion des déchets, et ils sont bien placés pour contribuer à la réalisation de ce projet international.

Dans le cadre du contrat, les LNC affecteront pendant quatre ans plusieurs membres de son personnel d'ingénierie et d'exploitation au projet Atkins Energy Germany GmbH pour la planification et le travail sur le terrain au sein de l'équipe de déclassement. Les LNC fourniront également des services de fabrication et de déploiement d'une partie de l'équipement qui servira à segmenter le réacteur en morceaux plus petits, ce qui est considéré comme l'un des aspects les plus difficiles du déclassement.

« Compte tenu du rôle de chef de file des LNC dans la réalisation de projets de déclassement complexes et hautement techniques au Canada, nous sommes convaincus que nous pouvons être utiles à des projets semblables ailleurs dans le monde », a déclaré le directeur général du déclassement des réacteurs des LNC, Kristan Schruder. « De plus, l'expérience acquise dans le cadre du projet Lingen pourra aider les LNC à déclasser les réacteurs canadiens. »

Située en Basse-Saxe, dans le nord-ouest de l'Allemagne, la centrale nucléaire de 268 mégawatts de Lingen est fermée depuis la fin des années 1970 et a été partiellement déclassée. Atkins Energy Germany GmbH a été retenue par RWE Nuclear GbmH l'an dernier pour faire progresser le déclassement du réacteur. Elle remporté un contrat de quatre ans pour des travaux comprenant la segmentation et le conditionnement de la cuve du réacteur et de ses composants internes afin d'en permettre la mise au rebut et de pouvoir prévoir la décontamination ultérieure du site.

Les LNC gèrent actuellement les responsabilités nucléaires héritées d'Énergie atomique du Canada limitée (EACL), qui comprennent un certain nombre de prototypes et de réacteurs expérimentaux. Entre autres responsabilités, les LNC gèrent les responsabilités nucléaires du site nucléaire des Laboratoires de Chalk River (Ontario) et des Laboratoires de Whiteshell à Pinawa (Manitoba), et dirigent le nettoyage des sites de déchets historiques. Les travaux comprennent également la planification et l'exécution d'un certain nombre de grands projets de déclassement et d'assainissement de l'environnement.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur la mission de gestion de l'assainissement de l'environnement (GAE) des LNC, y compris les travaux de nettoyage des sites du gouvernement du Canada, en consultant le site : www.cnl.ca .

