Provisur ouvre une autre installation de ventes et de services de transformation à Huizen, aux Pays-Bas





Provisur Technologies, Inc., l'un des principaux fournisseurs d'équipements de transformation alimentaire haute performance, annonce l'ouverture d'une nouvelle installation de ventes et de services de transformation à Huizen, aux Pays-Bas.

Le nouveau centre logistique moderne, situé près d'Amsterdam, améliorera considérablement la capacité de la société à appuyer ses clients dans la région EMEA. Le bâtiment ultramoderne a été conçu pour optimiser le stockage des pièces et améliorer la productivité tout en répondant aux normes d'efficacité énergétique les plus élevées en faveur de l'engagement de Provisur pour le développement durable.

« Nous sommes très heureux d'ouvrir aux Pays-Bas cette nouvelle installation qui améliorera encore davantage notre capacité à fournir aux clients le haut niveau de service qu'ils attendent aujourd'hui de Provisur », a déclaré Brian Perkins, vice-président exécutif. « Le site de Huizen vient s'ajouter au réseau mondial d'installations de soutien de la société, ce qui permet à Provisur de répondre aux besoins du marché spécifiques à chaque région. »

La nouvelle installation sera dirigée par Jan Bootsma, directeur des ventes et des services, traitement ultérieur, EMEA. « La transition vers notre nouveau bâtiment se fera sans heurt », a indiqué M. Bootsma. « Notre mission est de fournir le soutien optimal à nos clients et nous nous réjouissons à l'idée de les accueillir dans notre nouvelle installation. »

À propos de Provisur Technologies

Provisur® Technologies, Inc. est un chef de file mondial dans la fourniture d'équipement de transformation alimentaire industrielle de précision qui propose une large gamme d'équipements et de solutions complètes intégrées pour la transformation du boeuf, de la volaille, du porc, du poisson et d'autres produits alimentaires.

Pour de plus amples informations, consulter www.provisur.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 09:40 et diffusé par :