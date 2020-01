L'Exposition florale internationale chinoise de Kunming 2020 en passe de devenir l'événement annuel clé du secteur floral





KUNMING, Chine, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Le 7 janvier, la cérémonie de lancement de la 21e Exposition florale internationale chinoise de Kunming (KIFE, ou Kunming International Flower Expo of China) s'est déroulée avec succès à Kunming, la « Ville du printemps éternel ». Les Pays-Bas, le plus grand exportateur de fleurs au monde, ont été officiellement annoncés comme pays invité d'honneur lors de l'événement.

Aux côtés du Kenya et de l'Éthiopie en Afrique, de la Colombie et de l'Équateur en Amérique du Sud, la province chinoise du Yunnan ? la plus importante base de culture de fleurs en Asie ?, est l'une des trois régions du monde la mieux adaptée à sa production. Une grande partie des succès récents pouvant être attribués à la mise en oeuvre de l'initiative « Une ceinture, une route » par le Gouvernement chinois, le marché floral local a poursuivi sa croissance ces dernières années. Grâce à sa position unique, à ses conditions naturelles privilégiées, à la grande variété de ses espèces, à sa logistique moins contraignante et au grand nombre d'atouts de ses produits, le Yunnan peut satisfaire une demande en fleurs en hausse constante provenant des pays en développement d'Asie du Sud-Est et des environs, ouvrant ainsi des débouchés sans précédent au secteur floral de la province.

Le secteur floral en plein essor est également un moteur de développement pour les producteurs du Yunnan. La province compte désormais plus de 6 000 producteurs de fleurs, cultivant sur 99 600 hectares ; la production totale s'élève à 6,26 milliards de fleurs fraîchement coupées, pour une valeur de production de 31,3 milliards de yuans (environ 4,49 milliards d'USD) au premier semestre de 2019.

Le secteur floral se mettant à niveau, un nombre toujours plus grand d'entreprises souhaitent prendre part à l'exposition et collaborer avec des entreprises locales ou étrangères et des institutions de recherche scientifique, acheter des équipements de pointe conformes aux normes internationales, renforcer la R-D et cultiver de nouvelles variétés de fleurs. En juillet dernier, la KIFE 2019, occupant une surface de 50 000 m², a rassemblé plus de 400 entreprises florales de premier plan de 18 pays et attiré 20 370 visiteurs professionnels de 28 pays.

Les politiques et les mesures de soutien de la province du Yunnan se sont avérées déterminantes pour attirer de toutes parts de nombreuses entreprises et entrepreneurs spécialisés dans les fleurs, qui se rendent à l'exposition pour déceler des possibilités commerciales dans la province. Le succès de l'exposition illustre les bénéfices de ces politiques pour la province. Zhang Lan, le vice-Président de Reed Exhibitions, a déclaré : « À travers l'exposition, nous souhaitons non seulement présenter aux participants de nouveaux et exceptionnels services et technologies, mais également leur faire profiter des fleurs du Yunnan, d'envergure mondiale. » La KIFE, qui constitue une fenêtre et une plateforme pour mettre en avant le développement du secteur floral de la province, est un rassemblement de haut niveau pilotant le développement du secteur floral asiatique, se fixant l'objectif d'identifier les tendances du marché et de permettre au secteur floral de la province de se maintenir avant-postes du marché.

La prochaine édition de l'Exposition florale internationale chinoise de Kunming 2020 se tiendra du 10 au 12 juillet 2020 et dévoilera de magnifiques fleurs produites dans le Yunnan et à l'étranger, des variétés de fleurs de premier plan et les technologies et équipements de culture les plus performants au monde. Les Pays-Bas, pays invité d'honneur de l'exposition, seront à la tête d'une délégation des entreprises parmi les plus réputées du pays. Les organisateurs de l'exposition, en collaboration avec le Consulat général des Pays-Bas à Chongqing, organiseront un programme sur place pour les entreprises néerlandaises, dont le lancement de nouvelles variétés, un forum sur la logistique de la chaîne du froid et des séminaires sur les technologies de culture. L'exposition renforcera la communication et la coopération avec le secteur floral de tous les pays, afin de faire de Kunming un pôle international pour le commerce des fleurs. Il s'agit d'établir une communication sectorielle, d'investir dans et de développer la culture florale, mais également d'en faire un lieu d'exposition mondial pour le marché chinois des fleurs.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : https://www.kmflowerexpo.com/en-gb.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1064796/KIFE_annual_event.jpg

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 09:30 et diffusé par :