TC Transcontinental acquiert Artisan Complete Limited et poursuit l'expansion de son offre dans le créneau de l'impression de produits marketing sur le lieu de vente

MONTRÉAL, 13 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) annonce aujourd'hui l'acquisition de Artisan Complete Limited, une entreprise spécialisée dans la création d'environnements de commerce au détail stimulants, l'affichage sur le lieu de vente et l'impression grand format. Cette transaction fait suite à l'acquisition de l'entreprise Holland & Crosby, réalisée en octobre 2019, et vient appuyer la stratégie de TC Transcontinental de continuer de croître dans le créneau de l'impression de produits marketing sur le lieu de vente, où la Société est déjà un joueur clé au Canada.



Basée à Markham en Ontario, Artisan Complete, qui compte 187 employés, est connue comme l'une des entreprises nord-américaines les plus primées dans le marketing sur le lieu de vente. Depuis sa fondation en 1971, Artisan Complete est toujours demeurée à l'avant-garde du commerce au détail, aidant constamment ses clients à créer des liens avec leurs clientèles cibles et à positionner favorablement leur marque. L'entreprise aborde chaque projet de façon globale, sachant combiner le design innovateur, la production de solutions clés en main et la mise en oeuvre stratégique afin d'offrir des expériences stimulantes.

Grâce à cette transaction, TC Transcontinental poursuit la bonification de son offre de produits dans le créneau du marketing sur le lieu de vente, ce qui lui permettra de présenter à ses clients actuels un portefeuille élargi et d'attirer de nouveaux clients, en plus de renforcer ses partenariats établis avec de principaux détaillants. Les services offerts par Artisan Complete, dont la création d'environnements de commerce au détail, sont essentiels pour ses plus importants clients, puisqu'ils sont axés sur « l'expérience client en magasin ». L'entreprise jouit d'une forte présence dans le domaine de l'affichage, où elle met à profit son équipement spécialisé et ses capacités uniques afin d'aider les détaillants et les clients qui proposent des produits de consommation à connaître le succès.

«?Nous sommes ravis d'accueillir au sein de TC Transcontinental la talentueuse équipe d'Artisan Complete et nous nous réjouissons d'entamer le processus d'intégration, mentionne François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Artisan Complete a une excellente réputation au sein de l'industrie et ses capacités viendront appuyer l'offre de TC Imprimeries Transcontinental dans trois segments clés du marketing sur le lieu de vente, soit la promotion en magasin, la signalétique permanente et l'affichage/décor. Il s'agit d'un important ajout à notre secteur de l'impression, et nous estimons que notre créneau du marketing sur le lieu de vente, au sein duquel oeuvrent environ 550 employés, générera des revenus de près de 140 millions $ sur une base annualisée. Nous sommes en excellente position d'offrir à nos clients une gamme encore plus vaste de produits et de services novateurs et recherchés. »

Edwin Lemieux, président d'Artisan Complete Limited, qui continuera dans son rôle avec l'équipe de TC Imprimeries Transcontinental, ajoute : «?Cette transaction marque un tournant pour notre entreprise, alors que nous joignons le plus important imprimeur au Canada. Nous savons que TC Transcontinental est fermement engagée à maintenir sa position de leader à long terme et de continuer à faire croître son créneau de marketing sur le lieu de vente, et cette vision est très mobilisatrice pour notre équipe. Joindre les rangs de cette société sera porteur de nouvelles possibilités pour nos talentueux employés, et nous permettra d'atteindre de nouveaux sommets dans le futur. Nous en sommes très heureux. Quelle formidable façon pour nous tous de commencer la nouvelle année!?»

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société se positionne également comme le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 40 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 9000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de plus de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l'exercice financier clos le 27 octobre 2019. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc

Pour renseignements :

Médias Communauté financière Nathalie St-Jean Yan Lapointe Conseillère principale aux communications d'entreprise Directeur des relations avec les investisseurs TC Transcontinental TC Transcontinental Téléphone : 514 954-3581 Téléphone : 514 954-3574 nathalie.st-jean@tc.tc yan.lapointe@tc.tc





