Convocation - Journée de presse - Salon International de l'Auto de Montréal

Le ministère de la Culture et des Communications, en collaboration avec la Commission de la capitale nationale du Québec, annonce la tenue du concours national d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement pour la création d'une oeuvre...

Gowling WLG a été annoncée comme conseillère juridique officielle et commanditaire principale de Jeux du Commonwealth Canada (JCC). Gowling WLG appuiera ainsi l'organisme sportif alors que celui-ci prépare ses athlètes d'Équipe Canada en vue des...