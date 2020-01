La période de mise en candidature pour les prix En-Tête et Mindset 2019 pour le reportage en santé mentale au travail est lancée





LONDON, ON, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est heureux d'annoncer que la période de mise en candidature pour l'édition 2019 des prix En-Tête et Mindset pour le reportage sur la santé mentale au travail est officiellement lancée. Chaque prix est assorti d'une bourse de 1000$.

Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail récompense un reportage écrit et publié en français, alors que le Mindset Award for Workplace Mental Health Reporting souligne l'excellence d'un reportage écrit et publié en anglais. Les prix tirent leur nom de guides (l'un en français et l'autre en anglais) qui font figure de référence au Canada en ce qui a trait à la couverture journalistique des enjeux de santé mentale, des guides créés et publiés par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme.

Les deux prix sont parrainés par Statégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de la Canada Vie (anciennement appelé le Centre Great-West pour la santé mentale en milieu de travail) qui sert de référence pour les journalistes travaillant sur ces enjeux.

L'édition 2019 du prix En-Tête sera remis à Montréal, dans le cadre de la soirée gala de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, le 2 mai prochain. Le prix Mindset sera lui aussi remis à Montréal, dans le cadre de la soirée gala de l'Association canadienne des journalistes, le 30 mai.

Chaque prix est assorti d'une bourse de 1000$, et ils sont ouverts aux journalistes qui ont publié ou diffusé leur reportage au Canada, dans l'une des deux langues, au cours de l'année 2019. Les journalistes ou les médias pourront soumettre leur candidature entre le 13 janvier et le 14 février 2020.

Le développement et la production des guides En-Tête et de Mindset a été rendu possible grâce au soutien de la Commission de la santé mentale du Canada, grâce à une subvention de Santé Canada, et par CBC News. Le Forum est le seul responsable éditorial du contenu. Environ 7000 exemplaires de ces guides ont été distribués depuis 2014 dans les différentes salles de rédaction et écoles de journalisme du pays. Une 3e version bonifiée des deux guides est prévue plus tard cette année.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale souligne «qu'il se fait de grandes choses dans le domaine de la santé mentale au Canada, et ces prix viennent le souligner. Il n'en demeure pas moins que la santé mentale demeure le parent pauvre de notre système de santé. Et ce, même si presque tous les canadiens, dont des journalistes eux-même, seront affectés par des problèmes de santé mentale à un moment ou à un autre de leur vie.»

«Nous invitons les journalistes à couvrir les enjeux de santé mentale avec la même énergie et le même enthousiasme qu'ils démontrent pour les autres sujets, ajoute monsieur Lonsdale, Et ce, tout en traitant les témoins de ces reportages avec empathie et respect. La santé mentale ne doit plus être un sujet oublié par le journalisme rigoureux.»

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions de leur soutient le Globe and Mail, CBC News, Radio-Canada et Cision.

Nous remercions Cision pour la publication de ce communiqué.

SOURCE Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 09:00 et diffusé par :