L'Association des banquiers canadiens lance le Défi Cybersécurité





Appel aux étudiants postsecondaires au Canada, dans tous les domaines d'études

TORONTO, le 13 janv. 2020 /CNW/ - L'Association des banquiers canadiens (ABC) a lancé ce matin le Défi Cybersécurité, un concours d'innovation qui regroupera des étudiants d'universités et de collèges éligibles du Canada, y compris des diplômés des deux dernières années. Les participants devront amener des idées novatrices quant à la façon dont les banques contribueront à remédier aux principaux enjeux liés à la cybersécurité auxquels fait face le secteur bancaire à l'ère du numérique.

Mis en place en partenariat avec BMO Groupe financier, CIBC, RBC, Banque Scotia et Groupe Banque TD, le Défi Cybersécurité se déroulera sur une période de cinq mois. Les finalistes pourront présenter un prototype de leurs solutions devant un jury d'experts provenant des banques participantes. Les demandes seront acceptées jusqu'au 1er mars 2020, et les deux journées de la finale auront lieu à Toronto, les 16 et 17 mai 2020.

Les participants éligibles de tous horizons et domaines d'études sont invités à mettre à l'épreuve leurs innovations. Veiller à une large participation diversifiée aux effectifs des banques, y compris dans les équipes de sécurité informatique, nécessite un appel à l'ensemble de la population postsecondaire du Canada.

« Le Défi exploitera l'expertise naissante de la main?d'oeuvre de demain dans divers domaines et compétences », a déclaré Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'ABC. « Nous nous attendons à des idées audacieuses. »

Pour des renseignements complets sur le Défi Cybersécurité de l'ABC, visitez : http://bit.ly/DefiCybersecuriteABC

À propos de l'Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

