Concours Bourstad 2020 : la période d'inscription est ouverte!





MONTRÉAL, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) et ses partenaires du programme Bourstad ont officiellement lancé aujourd'hui la campagne d'inscription au concours Bourstad 2020.

Du 10 février au 9 avril 2020, les investisseurs débutants comme les plus aguerris auront l'occasion de participer au concours Bourstad 2020 et seront ainsi en lice pour remporter des bourses totalisant plus de 30 000 $. Le concours Bourstad se déroule sur Internet (www.bourstad.ca) et accueille, chaque année, des élèves du secondaire et des cégeps ainsi que des participants du grand public, y compris les étudiants des universités.

Les participants doivent gérer un portefeuille virtuel de 200 000 $ et investir ce montant dans différents véhicules de placement. Bourstad propose trois volets de participation : la performance financière, la gestion de portefeuille et l'investissement responsable. Les participants qui se seront le plus illustrés seront récompensés à l'occasion de la cérémonie de remise des prix, qui se tiendra à la Grande Bibliothèque de Montréal le 20 mai 2020.

Les simulations Bourstad utilisent une plateforme technologique très innovante : transactions en temps réel, versement quotidien des dividendes, compatibilité avec les appareils mobiles, etc. Cette plateforme a été développée grâce à une aide financière reçue de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

À l'occasion de l'édition 2020, la simulation propose le choix entre 2 sélections de titres admissibles : a) le portefeuille Bourstad, soit 532 titres composés d'actions de compagnies canadiennes et d'autres pays (377), de fonds négociés en bourse ou gérés activement (113), de fonds d'investissement gérés activement (36) et de devises (6), ou b) le portefeuille Bourstad Plus, lequel propose 104 titres additionnels, principalement des options négociées à la Bourse de Montréal.

« Le CIRANO et ses partenaires offrent sur www.bourstad.ca un large éventail de ressources qui permettent à tous de développer leur compétence en matière d'épargne et d'investissement; on y gagne toujours à participer au concours Bourstad ! », estime le directeur de projet de Bourstad au CIRANO, M. Paul Bourget.

« Le programme d'éducation financière Bourstad s'insère dans les projets de littératie économique et financière du CIRANO. Cette initiative permet d'améliorer les connaissances et les compétences en économie et en finances des jeunes et du grand public. Bon succès à cette 33ème édition du concours Bourstad et merci à nos partenaires. »

Mme Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO

« Les gens font des choix de plus en plus importants et complexes en matière de gestion financière. Notre rôle à la TD consiste à leur insuffler une plus grande confiance en leurs capacités financières et notre collaboration avec Bourstad s'inscrit parfaitement dans cet engagement. »

Mme Cathy Sleiman, directrice principale, Est du Canada, Placements Directs TD, et présidente d'honneur du concours BOURSTAD 2020

Le programme Bourstad est une activité du CIRANO qui reçoit des appuis de nombreux partenaires pour ce projet d'éducation financière : l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal, la Banque TD, le journal Les Affaires, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), CFA Montréal, Finance Montréal, le Groupe TMX, Hyprasoft, Croesus et QuoteMedia.

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, ce programme d'éducation financière a rejoint plus de 8 000 nouveaux participants. On dénombre actuellement plus de 22 000 participants sur la plateforme Bourstad.

