/R E P R I S E -- 2 000 000 $ et 1 000 000 $ - Un début d'année chanceux au Saguenay-Lac-Saint-Jean : un multimillionnaire recherché au Québec 49 et un nouveau couple millionnaire au Lotto 6/49/

MONTRÉAL, le 13 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La vague de chance se poursuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean! Loto-Québec demande l'aide des médias afin de trouver un nouveau multimillionnaire grâce au tirage du Québec 49 du 11 janvier. Le billet gagnant d'une valeur de 2 000 000 $ a été acheté dans la ville de Saguenay.

Par ailleurs, l'année 2020 a bien commencé pour Pierre Fortin et Jany Friolet, un couple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont mis la main sur le lot garanti de 1 000 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 4 janvier grâce à un billet acheté à Alma. Loto-Québec avait accordé plusieurs entrevues aux médias de la région afin d'informer les citoyens qu'un billet d'une valeur de 1 000 000 $ avait été acheté dans la région. C'est après avoir entendu la nouvelle dans les médias que Mme Friolet a décidé de vérifier ses billets pour réaliser qu'elle et son conjoint avaient le fameux billet gagnant acheté à Alma!

Voici l'information sur le multimillionnaire recherché :

2 000 000 $ au Québec 49

Région administrative : Saguenay-Lac-Saint-Jean (Ville de Saguenay)

Date du tirage : 11 janvier 2020

Catégorie de lot : 6/6

Sélection gagnante : 09 16 20 31 40 43 (45)

Date limite de réclamation : 11 janvier 2021

Voici l'information sur le nouveau couple millionnaire qui a acheté le billet gagant à Alma:

En bref Loterie : Lotto 6/49

Lot remporté : 1 000 000 $

Catégorie : lot garanti

Date du tirage : 4 janvier 2020

Lieu de résidence des gagnants : Saguenay-Lac-Saint-Jean

Détaillant vendeur : Pharmaprix (1050, avenue du Pont Sud, Alma)

Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Centre de réclamation : bureau de Loto-Québec à Québec

Faits saillants

Jany achète toujours les mêmes billets de loterie, mais, cette fois-ci, elle a décidé de s'en procurer un de plus.

Le hasard aura voulu qu'elle et son conjoint remportent 1 000 000 $ au Lotto 6/49, soit le lot garanti.

Après avoir été informée par les médias de sa région que Loto-Québec recherchait une personne millionnaire, la chanceuse a partagé l'information sur ses réseaux sociaux afin d'inciter les gens de sa communauté à vérifier leurs billets.

Ce qu'elle a fait elle aussi à l'aide d'un vérificateur de billets libre-service. Voyant plusieurs zéros, elle ne comprenait pas ce qui se passait.

« Madame, vous avez gagné un gros montant! » lui a déclaré la commis. C'est donc à ce moment précis que Jany a découvert son gain.

Elle a immédiatement contacté son conjoint, copropriétaire du billet gagnant, ainsi que leurs enfants, sans toutefois leur dévoiler le montant du lot.

Ce couple chanceux n'en était pas à sa première visite aux bureaux de Loto-Québec puisqu'il a déjà raflé deux lots de 100 000 $ chacun, en 2004 et en 2009.

en 2009. C'est avec beaucoup d'émotion que ce nouveau couple millionnaire est reparti avec son précieux chèque.

Jany et Pierre prévoient gâter leurs enfants et leurs petits-enfants, voyager davantage et acquérir un condo aux États-Unis, un rêve qu'ils caressent depuis longtemps.

