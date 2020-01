Ouverture du processus de demande de règlement pour les survivants des externats indiens fédéraux





TORONTO, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Le processus de demande de règlement relatif aux externats indiens est maintenant ouvert aux survivants qui ont subi des préjudices pendant qu'ils fréquentaient les externats indiens et fédéraux. Les survivants peuvent maintenant passer à l'étape suivante de leur parcours en présentant une demande d'indemnisation.

Le règlement approuvé offre une indemnisation directe aux survivants admissibles, de l'ordre de 10 000 $ à 200 000 $, ainsi qu'un soutien aux familles et aux collectivités, grâce à la création d'un fonds héritage de 200 millions de dollars. Pour être admissible à une indemnisation directe, une personne doit avoir subi des préjudices pendant qu'elle fréquentait l'un des externats indiens ou fédéraux financés, gérés et contrôlés par le Canada énumérés à l'annexe K.

Pour commencer, les survivants peuvent se rendre à l'adresse www.indiandayschools.com/fr ou composer le numéro 1 888 221-2898. Les personnes inscrites auront deux ans et demi pour remplir leur demande d'indemnisation. La date limite pour présenter une demande est le 13 juillet 2022.

L'avocat chargé du recours collectif encourage tous les survivants à examiner le formulaire de demande de règlement, disponible sur le site Web du recours des externats indiens, pour préparer leur demande.

Un formulaire de demande de règlement rempli peut être envoyé de l'une des façons suivantes à l'administrateur des demandes :

À l'attention de : Administrateur des demandes relatives au recours collectif des externats indiens, a/s Deloitte

Par la poste : PO Box 1775, Toronto, ON, Canada, M5C 0A2, ou

Par télécopieur : 416 366-1102, ou

416 366-1102, ou Par courriel : indiandayschools@deloitte.ca

Soutien juridique et en matière de santé mentale pour les personnes inscrites

Après avoir attendu de nombreuses années pour obtenir justice et reconnaissance, l'ouverture du processus de demande de règlement constitue une étape importante dans la vie de nombreux survivants. Pour aider les plaignants dans le processus, un certain nombre de formes de soutien sont offertes aux personnes inscrites :

Processus de la demande de règlement et soutien juridique : Pour toute question sur le formulaire de demande ou sur le processus de demande de règlement, les survivants peuvent appeler le 1 888 221-2898. Ils auront la possibilité de demander de l'aide auprès de l'administration pour soumettre une demande de règlement ou, auprès de l'avocat chargé du recours collectif, un soutien juridique et de l'aide pour remplir le formulaire de demande de règlement.

: Pour toute question sur le formulaire de demande ou sur le processus de demande de règlement, les survivants peuvent appeler le 1 888 221-2898. Ils auront la possibilité de demander de l'aide auprès de l'administration pour soumettre une demande de règlement ou, auprès de l'avocat chargé du recours collectif, un soutien juridique et de l'aide pour remplir le formulaire de demande de règlement. Des services de conseils en santé mentale et de soutien en cas de crise sont offerts en tout temps aux personnes inscrites par l'intermédiaire de la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être, en appelant au numéro 1 855-242-3310 ou en se rendant à l'adresse www.espoirpourlemieuxetre.ca. Les services de counselling sont offerts en anglais, en français, en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande.

Citations de demandeurs

« Cette indemnisation est une nouvelle étape importante dans le processus de guérison et de revitalisation de nos langues, de nos cultures et de nos traditions. Non seulement ce règlement reconnaît le préjudice que les externats indiens ont causé à nos langues et à notre culture, mais il confirme aussi l'importance des langues et des cultures des Premières Nations pour notre peuple. Les peuples des Premières Nations croient que nos langues et nos cultures sont des dons inhérents que nous a offerts notre Créateur, et nous devons veiller à ce que nos langues et nos cultures soient là de manière permanente pour nos enfants, nos petits-enfants et notre avenir en tant qu'ancêtres et premiers habitants de ce pays. » - Claudette Commanda

« Je suis heureux d'arriver enfin à cette étape du processus, et j'espère que ce règlement aidera les survivants et les membres de leur famille. Aucun montant d'argent ne pourra effacer le souvenir de nos expériences, mais peut-être que l'indemnisation pourrait en créer de nouvelles et de meilleures pour nous tous. Si le Canada peut reconnaître ce que nous avons enduré, en cette période très sombre de son histoire, nous pouvons tous faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. » - Angel Sampson

« Au moment où nous entamons le processus d'indemnisation, j'espère voir des progrès continus sur notre voie vers la guérison, et je souhaite la paix à nos collectivités partout au Canada, y compris à nous-mêmes, à nos parents et à nos grands-parents, qui ont subi des préjudices inimaginables de la part du gouvernement. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Garry McLean pour sa persévérance afin que les survivants puissent obtenir justice et recevoir une indemnisation. » - Mariette Buckshot

« Avec cette nouvelle étape du processus de règlement, il est temps pour nous de nous concentrer sur notre guérison et de nous tourner vers les initiatives en matière de santé, de bien-être, de langue et de culture qui feront en sorte que ce que nous et nos familles avons enduré ne sera jamais oublié. » - Roger Augustine

« L'argent ne nous indemnisera jamais entièrement pour les énormes dommages causés par les externats. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour réparer le traumatisme que nous avons vécu, et nous continuerons de nous concentrer sur la guérison et le soutien pour nous-mêmes et nos familles. » - Margaret Swan

