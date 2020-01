/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Bardish Chagger se rendra dans l'Ouest canadien/





L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, visitera l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba la semaine prochaine

EDMONTON, le 10 janv. 2020 /CNW/ - L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, se rendra dans l'Ouest canadien la semaine prochaine. Elle s'arrêtera à Edmonton, à Calgary, dans la grande région de Vancouver et à Winnipeg.

La ministre Chagger aura l'occasion de visiter divers organismes ainsi que de rencontrer des membres de la communauté et des partenaires à l'appui de la diversité, de l'inclusion et de la jeunesse.

