Morneau Shepell et Interaxon font équipe pour innover en matière de santé cérébrale et de bien-être au travail





Ce partenariat vise à rassembler des données objectives sur les milieux de travail axés sur la pleine conscience afin d'améliorer l'acuité mentale, le sommeil et la gestion du stress

TORONTO, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, et Interaxon, le créateur du bandeau de méditation Muse, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à tester la technologie Muse dans les programmes de bien-être au travail.

« Dans la société d'aujourd'hui, la méditation et la pleine conscience sont devenues des aptitudes essentielles et nous voyons des preuves de leur efficacité à favoriser plusieurs composantes du bien-être, y compris la réduction du stress et l'amélioration du sommeil, affirme Paula Allen, première vice-présidente, Recherche, analytique et innovation chez Morneau Shepell. Muse offre une technique bien connue de rétroaction biologique afin d'accélérer le développement de ces aptitudes. Nous sommes continuellement en quête d'innovation et d'investissement pour favoriser le mieux-être des gens et des organisations, et l'amélioration de la pleine conscience au moyen de la rétroaction biologique s'inscrit dans cette optique. »

Les employeurs reconnaissent que la pleine conscience et la méditation peuvent avoir une incidence positive sur la productivité au travail et la réduction des coûts. Le bandeau Muse d'Interaxon est un appareil d'électroencéphalographie (EEG) de catégorie recherche qui fournit une rétroaction visuelle et auditive de l'activité cérébrale de l'utilisateur. Il s'agit du premier appareil de ce type destiné à un usage personnel, à la maison. La rétroaction fournie par Muse sert à façonner les comportements mentaux qui définissent une méditation efficace, c'est-à-dire faire le vide et apaiser l'esprit de façon intentionnelle, et la pleine conscience, qui consiste à se concentrer sur une seule chose dans un état de calme.

« Nous sommes ravis de cette collaboration et y voyons une occasion d'augmenter considérablement la capacité qu'ont les programmes de mieux-être en milieu de travail d'améliorer la forme mentale et, ce faisant, de produire des données objectives sur les progrès effectués, souligne Derek Luke, chef de la direction d'Interaxon. Selon nous, elle aura un effet perturbateur marqué, car elle portera le bien-être à un niveau de précision et d'efficacité supérieur. Elle offre une plateforme nouvelle et riche en possibilités qui nous permettra de comprendre les opportunités cachées des programmes en milieu de travail. »

Le partenariat entre Morneau Shepell et Interaxon bénéficiera aux employés, y compris à ceux qui sont en congé d'invalidité et à ceux qui ont des problèmes de sommeil, grâce à un soutien personnalisé qui les aidera à gérer leur réaction au stress, à mieux dormir et à améliorer leur acuité mentale. Elle sera tout aussi avantageuse pour les employeurs en ce qu'elle permettra de réduire le nombre d'accidents ainsi que l'absentéisme, et d'optimiser la productivité. Toutes les données recueillies pendant les essais le seront avec le consentement de l'utilisateur, seront anonymisées et tenues confidentielles.



À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients tout ce dont ils ont besoin pour favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et d'assurance collective, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour de plus amples renseignements, visitez le site morneaushepell.com.

À propos d'Interaxon

Interaxon développe des expériences attrayantes au moyen de la technologie de détection des ondes cérébrales afin de vous aider à vous libérer des obstacles physiques, émotionnels et mentaux et pour que vous puissiez profiter davantage de chaque moment. Notre mission consiste à vous permettre de mener une vie plus heureuse, saine et connectée grâce à des technologies et des expériences axées sur les ondes cérébrales. Notre produit phare est le bandeau Muse®, un bandeau sensoriel conçu pour vous aider à méditer en fournissant une rétroaction auditive et visuelle en temps réel sur votre état méditatif au moyen de l'appli qui accompagne Muse®. Notre tout nouveau produit, Muse S, est un bandeau en tissu multicapteurs qui offre une nouvelle manière d'accéder à la méditation améliorée par la rétroaction biologique, et qui favorise également des routines de coucher menant à un sommeil réparateur au moyen des nouveaux « Go-to-Sleep Journeys » qui allient le guidage vocal et les sons de rétroaction biologique obtenus en réponse à votre état physiologique, produisant ainsi une bande sonore du coucher vraiment personnalisée. Pour de plus amples renseignements sur Interaxon, le bandeau Muse® et le nouveau Muse S, rendez-vous à www.choosemuse.com.

