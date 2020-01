HONOR remporte de francs succès au CES 2020 et poursuit son élan en matière de dispositifs portables





HONOR sur la liste des quinze meilleures marques mondiales de smartphone de l'année

LAS VEGAS, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- HONOR, la société technologique mondiale, a annoncé aujourd'hui une liste de prix gagnés au CES 2020, décernés par des entreprises et des médias internationaux, mettant en avant ses produits, les meilleurs de leur catégorie, ses performances commerciales solides, ses technologies de pointe et la notoriété internationale de la marque.

MagicWatch 2, de HONOR, l'assistant de santé intelligent de deuxième génération de la marque, bénéficiant d'une autonomie de 14 jours, a été récompensé par Android Headlines, PocketNow et Ubergizmo, des médias internationaux de premier ordre, qui lui ont décerné le prix Best of CES 2020. Band 5 Sport, de HONOR, un moniteur d'activité physique tout-en-un, a également été plébiscité par Android Authority comme l'un des meilleurs articles de cette édition du CES 2020.

HONOR figure également sur la liste des quinze meilleures marques mondiales de smartphone de l'année établie par IDG et est lauréat du prix de la marque ayant effectué une percée mondiale en matière d'innovation 5G pour smartphones, grâce à ses innovations d'avant-garde pour la 5G.

En 2019, HONOR a connu une croissance remarquable au niveau international, en hausse de 21 % d'une année à l'autre sur les livraisons de smartphones pour les seuls trois premiers trimestres, selon IDC[1]. Grâce à sa stratégie réussie et visionnaire IdO 1+8+N, HONOR a enregistré, sur la même période, une hausse extraordinaire de 1333 % d'une année à l'autre sur les livraisons de dispositifs portables[2]. La marque consolide davantage sa place de leader sur les marchés essentiels. En Russie, HONOR atteint 25 %[3] de part de marché.

George Zhao, le Président de HONOR, a déclaré : « Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'une des meilleures marques du secteur par IDG. Cette récompense illustre le succès de notre stratégie 1+8+N, dont l'objectif est de mettre en place un écosystème de produits intelligents intégrés ouvrant la voie à une société véritablement connectée. HONOR restera une force motrice pour l'innovation sectorielle et jouera un rôle clé dans l'accélération du développement de la 5G et des modes de vie intelligents. »

Regardant vers 2020 et au-delà, HONOR s'attache à mettre au point d'autres technologies pionnières et primées, que ce soient des PC, des dispositifs portables, des appareils audio ou des écrans intelligents. Tenez-vous prêts pour d'autres surprises concoctées par HONOR.

À propos de HONOR

HONOR est une société technologique de premier plan. La marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur de premier plan, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. Ce faisant, HONOR se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

Pour en savoir plus, consultez HONOR en ligne sur www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

[1] Rapport IDC, du premier au troisième trimestre de 2019 [2] Rapport IDC, du premier au troisième trimestre de 2019, d'après la contribution à la croissance des produits montres intelligentes et Band de HONOR [3] Rapport IDC, novembre 2019

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1075449/HONOR_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1075451/HONOR_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1075450/HONOR_3.jpg

Communiqué envoyé le 13 janvier 2020 à 07:29 et diffusé par :