LumiThera clôture sa 2e tranche de financement de Série C

SEATTLE, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., une société d'équipement médical au stade commercial qui fournit un traitement par photobiomodulation (PBM) pour les maladies et les troubles oculaires, a annoncé aujourd'hui la clôture de la 2e tranche de sa ronde de financement de Série C. Le produit du financement est utilisé pour assurer la poursuite de tests cliniques et la commercialisation de son système d'émission de lumière Valeda® pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) de forme sèche.

« Nous sommes heureux de l'intérêt des investisseurs dans la société et avons levé plus de 10 millions USD dans la ronde C actuelle », a déclaré Clark Tedford, Ph.D., président-directeur général. « Le capital levé nous permettra de réaliser nos essais cliniques multicentriques en Europe et aux États-Unis. »

WaterStar Capital, un fond de capital-risque d'Atlanta, en Géorgie, a mené la ronde. « WaterStar est ravie du progrès de LumiThera en 2019 et se réjouit à l'idée d'aider à commercialiser la technologie PBM pour les maladies oculaires dans le monde », a ajouté Yigang Yang, co-fondateur et associé gérant de WaterStar.

Au 4e trimestre de 2018, LumiThera et Optos ont annoncé un accord de distribution portant sur la vente de Valeda dans 12 pays d'Europe. Optos, une division de Nikon Corporation, exploite la seule société d'imagerie rétinienne ultra grand champ pour les soins de l'oeil. Nikon a participé à la ronde C actuelle en tant qu'investisseur dans LumiThera.

La société mène actuellement des essais cliniques prospectifs, randomisés, à double insu chez des sujets atteints de DMLA. L'étude LIGHTSITE II de la société est une étude de post-marketing multicentrique européenne et son étude LIGHTSITE III est une étude multicentrique IDE qui utilise le système Valeda LumiThera et qui est approuvée par la FDA aux États-Unis.

Visitez le site Web de la société sur www.lumithera.com .

À propos de LumiThera Inc.

LumiThera est une société d'équipement médical au stade commercial axée sur le traitement de personnes souffrant de troubles et maladies oculaires, notamment la dégénérescence maculaire atrophique liée à l'âge (DMLA) de forme sèche qui est une cause majeure de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. La société est à l'avant-garde dans l'utilisation de la photobiomodulation (PBM) pour le traitement des maladies et troubles oculaires chroniques et aigus. Elle développe le système d'émission de lumière Valeda utilisé en cabinet par les spécialistes de l'ophtalmologie comme traitement médical.

Le système d'émission de lumière Valeda a obtenu l'autorisation d'utiliser le marquage CE auprès d'un organisme notifié de l'UE comme l'exige son utilisation commerciale au sein de l'Espace économique européen uniquement. L'utilisation de Valeda n'est pas autorisée par la Food & Drug Administration (FDA) aux États-Unis.

2020 LumiThera, Inc. Tous droits réservés.

