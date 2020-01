ToursByLocals bénéficie d'un investissement de 33 M$ auprès de Tritium Partners





VANCOUVER, Colombie-Britannique et AUSTIN, Texas, 13 janvier 2020 /CNW/ - ToursByLocals, le principal marché virtuel au monde de circuits privés, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu auprès de Tritium Partners, une société de placement établie à Austin, au Texas, un investissement de 33 millions de dollars. Tritium a des participations dans RVshare, et ses fondateurs sont au nombre des principaux investisseurs chez HomeAway, le géant de la location-vacances, et sur d'autres places de marché virtuelles de premier plan, dont RetailMeNot et CreditCards.com.

ToursByLocals, grâce aux fonds reçus, pourra accélérer sa croissance déjà rapide en s'attachant avant tout à bonifier l'expérience utilisateur, la technologie, le marketing et l'embauche de talents, en nombre accru, de haut niveau.

Offrant aux voyageurs des expériences de tourisme privé très organisé, sur mesure, dans le monde entier, ToursByLocals est un compétiteur sur le marché circuits et activités, le segment de l'industrie mondiale du tourisme et du voyage affichant la croissance la plus rapide. Comptant plus de 4 100 guides touristiques, et ce, dans plus de 160 pays, ToursByLocals offre des expériences de voyage haut de gamme dans des destinations très courues, telles que Rome, Barcelone, Paris et Londres, ou dans des localités hors des sentiers battus et tout aussi loin que Windhoek en Namibie ou Oulan-Bator en Mongolie.

Paul Melhus, chef de la direction et cofondateur de ToursByLocals, a commenté : « Un circuit privé aux côtés d'un guide local est la meilleure façon de découvrir une destination touristique. Depuis notre fondation, nous nous attachons à créer des expériences de tourisme privé vraiment mémorables pour les voyageurs, tout en aidant les guides locaux, implantés dans plus de 1 000 destinations autour du globe, à offrir des visites personnalisées. Nous sommes ravis de nous associer à Tritium. Outre le capital de croissance, nous apprécions les conseils stratégiques que nous apportent l'équipe Tritium et son réseau de cadres expérimentés du marché, alors que nous développons nos activités en étant la première place de marché électronique du voyage. »

Selon Brett Shobe, associé chez Tritium et spécialiste des investissements sur les places de marché, « ToursByLocals s'est démarqué comme étant la référence dans le segment circuit privé dans l'industrie en offrant des tours et des guides locaux de première qualité. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de ToursByLocals et impatients de conjuguer nos capitaux et ressources pour soutenir et accélérer sa courbe de croissance dynamique. »

Dans la même veine, Phil Siegel, cofondateur et associé directeur de Tritium, a déclaré : « ToursByLocals est le septième investissement orienté place de marché électronique et le quatrième marché du voyage auxquels j'ai participé. Nous savons ce qu'il faut pour perturber le marché et nous estimons que ToursByLocals a le potentiel de transformer l'industrie du tourisme privé de la même manière qu'HomeAway a révolutionné le marché des locations-vacances. »

Pour en savoir davantage, consultez le site Web de ToursByLocals à l'adresse www.toursbylocals.com.

À propos de ToursByLocals

ToursByLocals, fondée en novembre 2008 par Paul Melhus et Dave Vincent, deux Canadiens, et accueillant plus tard l'Argentin Luciano Bullorsky, offre des expériences de voyage exceptionnelles dans plus de 160 pays autour du globe en mettant en relation des voyageurs avertis, friands de circuits privés et personnalisés, avec des guides triés sur le volet. Nos circuits privés bénéficient régulièrement de la mention 5 étoiles auprès des voyageurs -- plus de 1,4 million -- qui ont été des nôtres depuis 2008.

Où qu'ils comptent voyager, à Anchorage, Buenos Aires, Tokyo ou n'importe où ailleurs, les voyageurs peuvent toujours trouver parmi nos guides expérimentés, plus de 4 100 dans les villes, grandes et petites, les ports d'escale et les destinations éloignées, un expert local répondant à leurs besoins.

À propos de Tritium Partners

Tritium, fondée en 2013, est une société de capital-investissement axée sur les entreprises à potentiel de croissance exceptionnel. Depuis plus de 17 ans, tant chez Tritium que dans ses incarnations précédentes, les fondateurs de Tritium ont déployé plus de 850 millions de dollars en capitaux propres, tout en s'associant à des fondateurs et à des dirigeants d'entreprises talentueux pour bâtir celles-ci et en faire des leaders sur le marché. L'approche de Tritium met l'accent sur la création de valeur à long terme par des initiatives de croissance et d'acquisitions stratégiques, notamment les services d'Internet et d'information, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, ainsi que les services financiers et aux entreprises.

Personnes-ressources :

ToursByLocals

Sara Cooke, directrice des communications

778-839-4750, scooke@toursbylocals.com

Tritium

Lambert & Co.

Caroline Luz, 203-656-2829, cluz@lambert.com

ou

Lisa Baker, 914-725-5949, lbaker@lambert.com

SOURCE Tritium Partners

