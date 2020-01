/R E P R I S E -- Point de presse sur la décision du conseil d'administration à la suite du résultat de vote de grève/





OTTAWA, le 11 janv. 2020 /CNW/ - Pour faire suite à une décision du conseil d'administration (CA) de l'AEFO, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens invite les médias à un point de presse qui aura lieu le mardi 14 janvier à 10 h, à l'hôtel Sheraton, à Toronto. Le président de l'AEFO, Rémi Sabourin, fera une brève déclaration sur une décision du CA, suite au résultat retentissant de 97 % en faveur d'un mandat de grève pour les membres du personnel enseignant et suppléant. Après sa déclaration, le président de l'AEFO répondra aux questions des journalistes. Il se rendra disponible pour des entrevues médias sur place et au téléphone après le point de presse.

Veuillez noter que l'AEFO n'accordera pas d'entrevues médiatiques d'ici le point de presse.

QUOI : Point de presse du président de l'AEFO sur une décision du conseil d'administration



QUAND : Mardi 14 janvier 2020

10 h



OÙ : Sheraton Centre Toronto Hotel, Salle Kensington, 123 rue Queen Ouest, Toronto, ON

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

