Forever Living Products emballe 5 millions de repas pour lutter contre la faim dans le monde

SCOTTSDALE, Arizona, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- La société Forever Living Products a le plaisir d'annoncer qu'elle a atteint son objectif de fournir 5 millions de repas pour aider à combattre la faim dans le monde. En deux ans, des milliers d'employés et de FBO (entrepreneurs Forever) se sont rassemblés pour participer bénévolement à des événements d'emballage de repas et collecter des fonds pour nourrir les familles et les enfants du monde entier.

Le 18 décembre dernier, la société a organisé un événement d'emballage de repas pour célébrer le franchissement de cette étape majeure dans la lutte contre la faim. Plus de 200 bénévoles et employés ont emballé des repas dans la ville d'origine de Forever, Scottsdale, en Arizona, pour marquer la réussite de la campagne Forever We Rise. Le fondateur et PDG de Forever Living, Rex Maughan, a sonné le gong cérémoniel pour marquer le 5 millionième repas emballé.

La campagne a été lancée dans le cadre du partenariat entre Forever Living Products et Rise Against Hunger avec pour objectif d'emballer 5 millions de repas d'ici 2020.

« Grâce au dévouement et aux efforts de plus de 17 000 employés et entrepreneurs de Forever Living à travers le monde, nous n'avons pas simplement atteint notre objectif de 5 millions de repas, nous l'avons dépassé », a déclaré le président de Forever Living Products, Gregg Maughan. « Ces repas contribuent à nourrir les rêves et à renforcer les communautés alors que nous unissons nos efforts pour créer un monde où aucun enfant n'aura à se coucher le ventre vide ou à se demander où trouver son prochain repas. »

Des équipes de bénévoles réparties dans 38 villes de 24 pays se sont mobilisées pour atteindre l'objectif d'emballage de repas fixé. Les repas fournis amélioreront la vie plus de 51 000 personnes dans 16 pays.

À propos de Forever Living Products

Forever Living Products est le plus grand producteur, fabricant et distributeur mondial de produits à base d'aloe vera dans le monde. Fondée en 1978, la société s'est développée et est désormais présente dans plus de 160 pays, commercialisant une large gamme de produits innovants pour aider les gens à adopter un mode de vie sain et à se procurer un revenu grâce à l'opportunité de vente directe proposée par Forever. Forever apporte son soutien à Rise Against Hunger depuis ses bureaux internationaux et par l'intermédiaire de l'organisation caritative Forever Giving. Pour plus d'information sur Forever Giving, consultez www.forever-giving.org. Pour en savoir plus sur Forever Living Products, consultez www.foreverliving.com.

À propos de Rise Against Hunger

Rise Against Hunger est une organisation internationale de lutte contre la faim qui a facilité l'emballage de millions de repas qui ont été distribués dans 74 pays à travers le monde. Pour plus d'informations sur Rise Against Hunger, consultez www.riseagainsthunger.org.

