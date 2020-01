AKKA lance une offre publique d'achat amicale en numéraire sur Data Respons au prix de 48 NOK par action





Suite à l'annonce du projet d'acquisition de Data Respons ASA du 19 décembre 2019, AKKA Technologies SE (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), leader européen du conseil en ingénierie digitale et des services R&D, lance aujourd'hui une offre publique d'achat amicale en numéraire portant sur la totalité des actions en circulation de Data Respons au prix de 48,00 NOK par action.

La Bourse d'Oslo a déclaré l'offre publique d'achat conforme en date du 10 janvier 2020.

Les actionnaires de Data Respons pourront apporter leurs actions à l'offre publique d'achat amicale entre le 13 janvier et le 10 février 2020.

Erik Langaker, Président du Conseil d'administration de Data Respons, déclare : « Après plusieurs années de performances exceptionnelles de la part de notre équipe de direction et de notre entreprise, nous estimons que cette opération crée de la valeur pour l'ensemble des actionnaires. Je suis convaincu par les fortes synergies stratégiques et qu'AKKA appréciera à sa juste valeur la culture unique construite par Kenneth et son équipe au fil des ans. L'ensemble du Conseil d'administration est d'avis que le groupe combiné représente d'immenses opportunités aussi bien pour les employés que pour les clients existants. »

Kenneth Ragnvaldsen, DG de Data Respons ajoute : « Le projet d'acquisition de Data Respons, par AKKA, offre à notre équipe un potentiel de développement très important et je suis convaincu que les deux entreprises sont très bien alignées sur le plan stratégique. Nous partageons les mêmes valeurs et la même passion de l'innovation qu'AKKA. Cette opération générera de la valeur pour nos clients et représente une opportunité exceptionnelle de mettre en avant le talent de nos collaborateurs, qui sont le coeur, l'âme et la principale valeur de notre entreprise. »

Le Conseil d'Administration de Data Respons recommande à l'unanimité l'Offre, qui valorise le capital social total de Data Respons à environ 3,7 milliards de NOK sur une base entièrement diluée et représente une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture de Data Respons le 18 décembre 2019, et une prime de 29% et 34% par rapport aux cours moyens pondérés en volume de l'action sur 3 et 6 mois, respectivement.

Des actionnaires existants de Data Respons représentant 43% des actions ont confirmé leur intention d'apporter leurs titres à l'offre e, sous réserve des conditions habituelles. Les conditions complètes de l'Offre, y compris les procédures d'acceptation de l'Offre et les informations détaillées concernant le règlement, sont présentées dans le prospectus décrivant l'Offre.

La période de l'Offre commence aujourd'hui, lundi 13 janvier 2020, et se termine le lundi 10 février 2020 à 16h30 (CET). AKKA peut, à sa seule initiative, prolonger la période de l'Offre (une ou plusieurs fois), mais la durée de l'Offre ne pourra en aucun cas être prolongée au-delà du 23 mars 2020 à 16h30 (CET).

Comme spécifié dans le prospectus, la réalisation de l'offre sera assujettie au respect ou à la renonciation de certaines conditions par l'Offreur (à son entière discrétion).

La documentation décrivant les conditions générales et modalités complètes de l'Offre sera, sous réserve de restrictions réglementaires dans certaines juridictions, envoyé aujourd'hui, 13 janvier 2020, à l'ensemble des actionnaires de Data Respons dont l'adresse figure dans le registre des actionnaires de Data Respons auprès du dépositaire central de titres norvégien (VPS).

Le document d'offre est, sous réserve de restrictions réglementaires dans certaines juridictions/territoires, disponible sous www.dnb.no/emisjoner/, ainsi que les sites internet d'AKKA à l'adresse www.akka-technologies.com/investors/ et de Data Repons www.datarespons.com.

CONTEXTE DE L'OFFRE

AKKA a développé, ces dernières années, son portefeuille de solutions digitale à travers plusieurs acquisitions ciblées dans le domaine de la mobilité en particulier (Auronik, Erlkönig, Gigatronik).

Avec son projet d'acquisition de Data Respons, le Groupe poursuit la structuration de son expertise digitale et la renforce.

Cette transaction donnera naissance à l'acteur de solutions digitales le plus puissant, capable de capter la forte croissance des volumes et l'accélération des cadences du marché digital, entraînée par les transformations à l'oeuvre dans le secteur de la mobilité et certains autres marchés verticaux. L'internet des objets (IoT), la 5G, l'IA, les logiciels embarqués, le cloud et les services mobile sont au coeur du portefeuille technologique de Data Respons et sont essentiels à l'infrastructure de la mobilité du futur, qui est en forte demande chez les clients.

En ligne avec les objectifs du plan CLEAR 2022, cette opération va permettre à AKKA d'accentuer son leadership dans un marché digital global en croissance rapide, faisant ainsi basculer la source de son revenu majoritairement vers le digital.

Mauro Ricci, Président-directeur général d'AKKA, déclare : « Ce projet va changer la donne dans un monde dominé par les données. Nous allons créer en Europe l'acteur du digital le plus puissant avec l'offre la plus complète pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité. C'est le résultat de nos investissements permanents dans l'expertise d'AKKA et ce projet nous offre une puissance considérable pour créer de la valeur pour nos clients avec des solutions digitales, logicielles, de connectivité, cloud et d'ingénierie. La combinaison de nos compétences respectives et la taille du Groupe va nous permettre de bénéficier d'un portefeuille exhaustif de solutions logicielles pour capter de plus grands contrats sur les marché nordiques et allemands notamment, où Data Respons a déjà su franchir les barrières à l'entrée pour y établir des positions stratégiques. Au bout du compte, la force de cette opération réside dans notre partage d'une vision commune et de valeurs entrepreneuriales identiques ».

Informations importantes

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat, ou une sollicitation d'une offre de vente, d'instruments financiers de Data Respons. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l'offre publique d'achat, qui contient les termes et conditions de l'offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur AKKA, Data Respons et l'offre. Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales. L'offre publique d'achat n'est pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l'objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions et s'y conformer. AKKA décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

J.P. Morgan Securities Plc agit en qualité de conseiller financier d'AKKA et DNB Markets, qui fait partie de DNB Bank ASA, agit en qualité de conseiller financier et d'agent réceptionnaire national. Advokatfirmaet Thommessen AS est le conseiller juridique norvégien de l'initiateur dans le cadre de cette opération.

Tous les documents concernant ce projet seront publiés sur le site Internet Relations Investisseurs d'AKKA à https://www.akka-technologies.com/investors/

Prochains événements :

Chiffre d'affaires pour l'exercice 2019 : Jeudi 6 février 2020

Résultats pour l'exercice 2019 : Mardi 17 mars 2020

En cas de divergences entre les versions française et anglaise du communiqué de presse, seule la version anglaise sera réputée être valide.

À propos d'AKKA

AKKA est le leader européen dans le domaine des services de conseils en ingénierie et de R&D au sein du segment de la mobilité. En qualité d'accélérateur de l'innovation pour ses clients, AKKA soutient les acteurs de premier plan de l'industrie au sein des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des chemins de fer et des sciences de la vie tout au long du cycle de vie de leurs produits grâce à des technologies numériques de pointe (IA, systèmes d'aide à la conduite, IdO, mégadonnées, robotique, informatique embarquée, apprentissage automatique, etc.).

Fondée en 1984, la société AKKA jouit d'une solide culture entrepreneuriale et poursuit sa croissance et son développement international à grande vitesse en accord avec son plan stratégique CLEAR 2022. Comptant près de 21000 salariés, passionnés de technologie et dévoués à l'avancement de l'industrie, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard ? en 2018.

AKKA Technologies est cotée à l'Euronext Paris et Bruxelles, Segment A, code ISIN : FR0004180537.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.akka-technologies.com

