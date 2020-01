Sensome lève une série B de 8 millions d'euros avec la participation d'ASAHI INTECC





Sensome, la société pionnière dans la révolution des dispositifs médicaux connectés grâce au plus petit capteur au monde pouvant identifier les tissus biologiques, a annoncé aujourd'hui un nouveau tour de financement de 8 millions d'euros auprès de ses investisseurs historiques (Kurma Partners, Idinvest, BNP Paribas Développement, Paris-Saclay Seed Fund) et d'Asahi Intecc Co, Ltd., société japonaise leader mondial de la technologie de guide. Les fonds levés serviront à tester la performance clinique du guide connecté propre à Sensome, Clotild®, et à préparer sa mise sur le marché. Sensome et Asahi ont également mis en place un plan de développement sur deux ans pour concevoir un nouveau guide connecté pour le traitement de l'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique, combinant le micro-capteur de Sensome et le guide CHIKAI d'Asahi.

L'AVC ischémique, principale cause d'invalidité au monde, peut maintenant être traité en retirant le caillot bloquant un vaisseau sanguin du cerveau à l'aide de dispositifs de thrombectomie mécanique. Ces dispositifs sont guidés depuis l'aine sur un fil métallique. Sensome transforme ces guides grâce à son capteur afin d'aider les médecins à retirer le caillot du premier coup, ce qui n'est aujourd'hui réalisé que dans un cas sur trois et améliore ainsi considérablement le pronostic du patient.

"L'avenir des thérapies interventionnelles dépend de la disponibilité de la bonne information au bon moment. Nous avons développé la technologie qui permet de rendre les dispositifs médicaux connectés, que ce soit dans le domaine de l'AVC ischémique ou d'autres spécialités", déclare Franz Bozsak, CEO et co-fondateur de Sensome, qui ajoute : "Le partenariat avec Asahi démontrera que la technologie de capteurs de Sensome peut être intégrée dans tout dispositif médical haut de gamme sans dégrader sa performance".

"Le guide connecté vise à recueillir et interpréter une quantité considérable d'informations sur les caillots, contribuant ainsi à améliorer le traitement de l'AVC ischémique aigu. Un guide performant, facile à utiliser doté du micro-capteur embarqué permettra au médecin d'en savoir beaucoup plus sur la nature du caillot de son patient sans modifier la prise en charge", explique Masahiko Miyata, CEO d'Asahi Intecc. "L'alliance des technologies de micro-capteur de Sensome et de guide d'Asahi est hautement synergique. Asahi est convaincu que cette collaboration donnera naissance à un guide intelligent révolutionnaire aux performances mécaniques exceptionnelles et aux capacités uniques".

