YuppTV obtient les droits de diffusion numérique pour la saison régulière de la BCCI





- Les téléspectateurs de YuppTV en Europe continentale, en Asie centrale ainsi que dans les pays de l'ASACR et les régions MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) pourront profiter de toute l'action en direct

NEW DELHI, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- YuppTV, la première plateforme de service par contournement (OTT) au monde pour le contenu sud-asiatique, a acquis les droits de diffusion numérique pour la saison régulière de la BCCI, la fédération indienne de cricket. Grâce à cela, les téléspectateurs de YuppTV pourront, dans les principaux pays du monde, regarder leur sport favori en direct sur la plateforme. La saison régulière de la BCCI sera marquée par des rencontres dynamiques entre le Sri Lanka, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Inde.

YuppTV offre à ses téléspectateurs d'Europe continentale et d'Asie centrale la possibilité d'assister à des actions sportives fortes en adrénaline. Dans les pays de l'ASACR (à l'exception de l'Inde), les utilisateurs de YuppTV pourront eux aussi profiter de ces actions en direct. Et les téléspectateurs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord auront également la possibilité de regarder ces événements sportifs en direct.

Concernant ces toutes dernières nouveautés, M. Uday Reddy, fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré : « YuppTV s'efforce en permanence d'offrir à la diaspora sud-asiatique les solutions les meilleures en termes de contenu et de divertissement. Dans ce contexte, nous sommes heureux d'avoir obtenu les droits pour la saison régulière de la BCCI et d'offrir ainsi à nos téléspectateurs la possibilité de regarder facilement les événements sportifs en direct et où qu'ils soient. Nous sommes convaincus que nos téléspectateurs seront ravis d'accéder simplement et en temps réel à leur sport favori, directement sur leurs appareils préférés. »

Les amateurs de cricket du monde entier peuvent regarder les derniers championnats sur YuppTV en se connectant sur www.yupptv.com ou en passant par l'application YuppTV à partir de leur télévision connectée, de leur lecteur blu-ray connecté, de leur lecteur multimédia en streaming, de leur console de jeux, de leur smartphone ou de leur tablette.

À propos de YuppTV :

YuppTV est l'un des plus grands prestataires mondiaux de services de télévision par Internet et de programmes à la demande pour le marché sud-asiatique, proposant plus de 200 chaînes de télévision et plus de 2000 films en Inde. YuppTV a récemment reçu des fonds d'Emerald Media, une plateforme panasiatique créée par la société de placements mondiale de premier plan KKR, en vue d'un investissement dans le secteur des médias et du divertissement. Cela a permis à Emerald Media d'acquérir une participation minoritaire notable dans la société pour 50 millions USD. YuppTV avait d'ores et déjà procédé à une première levée de fonds à laquelle a participé la tribu indienne de Poarch Creek dans l'Alabama.

Contact média :

Manjusha K

manjusha@yupptv.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/839837/YuppTV_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1064797/Mr_Uday_Reddy.jpg

Communiqué envoyé le 12 janvier 2020 à 22:35 et diffusé par :